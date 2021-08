Ignora alcalde de San Miguel Allende recomendación de Derechos Humanos

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El pasado viernes 27 de agosto venció el plazo para aceptar o rechazar la recomendación que hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos al alcalde de San Miguel de Allende por violentar la libertad de expresión de dos reporteras, pero hasta el momento no ha sido respondida.

Si el Municipio de San Miguel de Allende rechaza la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg) por violentar la libertad de expresión de dos reporteras, se avisará al Congreso para que cite a comparecer al actual Alcalde.

El 20 de agosto la Prodheg emitió la recomendación en la que acreditó que se violentaron derechos de las reporteras por parte del entonces alcalde, Luis Alberto Villarreal García, pues al intentar entrevistarlo quitó el teléfono con el que una transmitía en vivo y les atribuyó que, con su labor, favorecían a la delincuencia.

Les dan 3 días de tolerancia

El hecho sucedió el 26 de julio del 2019 al acudir a las instalaciones del edificio administrativo de la Presidencia Municipal para la cobertura de una manifestación pacífica de policías quienes entregarían un pliego de peticiones a los directivos.

La recomendación se dirige al alcalde en funciones, Gonzalo González, y no a Villarreal García cuya acción derivó en la queja pero que hoy está en licencia.

El ombudsperson, Vicente Esqueda Méndez, reveló en entrevista para AM que este lunes 30 se envió un oficio para otorgarles tres días naturales más para dar una respuesta formal. De no hacerlo, como hasta ahora, se tendrá por rechazada.

“En ese supuesto (de rechazo a la recomendación) yo estaría notificando a las víctimas por escrito y, por el otro lado, estaría solicitando al Congreso del Estado que se llame a este funcionario (el actual Alcalde de San Miguel de Allende) para que comparezca y explique las razones y fundamentos de su negativa”, explicó.

Intervención del Congreso

En Guanajuato no se tiene antecedente de que el Congreso, a través de su Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, haya llamado a comparecer a algún funcionario por rechazar o no cumplir con las recomendaciones.

Agregó que el Congreso pudiera o no citar al funcionario, pero “en atención a las consideraciones del caso creo que no tendrán inconveniente en tomar la decisión”.

“Es un procedimiento que se debe llevar siempre de cara a la sociedad, en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos la resolución se hace del conocimiento de la sociedad con las razones y fundamentos para tomar la determinación y el funcionario también tiene la obligación de exponer los motivos por los que rechaza”.

En el caso de las víctimas también tienen el derecho de actuar por la vía legal, dijo.

La resolución recomienda que se instruya el inicio de un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de Luis Alberto Villarreal por la violación al derecho a la Libertad de Expresión. Además que Jesús Gonzalo González Rodríguez, alcalde interino, ofrezca una disculpa pública a las víctimas.

El 23 de agosto Luis Alberto Villarreal tuiteó: “Rechazo la recomendación de la @PRODHEG. Lamento que en un país democrático se privilegie a quienes abiertamente se escudan en medios para mentir y calumniar, e incluso extorsionar”.

