Ignoran en León medidas: no usan cubrebocas en camiones ni espacios públicos

León.- Pese a que los contagios de coronavirus están incrementando en el Estado y hay tres por transmisión comunitaria confirmados en León, las personas que salen a diferentes espacios y usan el transporte público no usan cubrebocas.

Pocos son los usuarios que sí usan cubrebocas. Foto: Omar Ramírez.

El Gobierno Municipal emitió un comunicado este domingo en el cual señala que será obligatorio su uso para evitar, en la medida de lo posible, la propagación del virus.

Este lunes AM realizó un recorrido por estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT), donde se pudo constatar que es una minoría la que utiliza cubrebocas, ya sea desechable o de tela y aunque se supone como se mencionó antes, que ya no es opcional el usarlo, no hay personal de alguna dependencia que supervise.

En el Centro la gente tampoco toma las medidas sanitarias. Foto: Omar Ramírez.

En los paraderos y las camiones de transporte público, el escenario es el mismo, son contadas las personas y los conductores que portan esta protección.

Taxistas tampoco los usan

A pesar de que se estableció como obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, leoneses ignoran las medidas. Foto: Omar Ramírez.

Incluso se pudo constatar que entre los taxistas y conductores de Uber, son pocos los que lo utilizan.

Ya en la vía pública, aunque la afluencia de gente sí es menor, las personas, incluso aquellas que entran en la categoría de grupos de riesgo no usan cubrebocas.

En la Zona Centro, pese al cierre de la Plaza Principal e incluso algunos negocios, aún hay personas que están saliendo y en algunos puntos además de ponerse en riesgo por estar aglomeradas sin guardar la sana distancia, no usan cubrebocas.

En la Miguel Alemán y los mercados aledaños, tanto compradores como vendedores, siguen su rutina de manera habitual, sin la higiene y medidas necesarias.

Finalmente, cabe señalar que también se pudo observar personal del Sistema Integral del Aseo Público (SIAP) de León, realizando la recolección de residuos, sin cubrebocas ni guantes.



DA