Ignoran recomendación y se escapan a la Zona Centro

León, Guanajuato.- Si bien el Centro Histórico lució ayer casi desierto, algunas personas continúan ignorando la recomendación de las autoridades de permanecer en casa.

En un recorrido realizado por AM se constató que la mayor parte del Centro tuvo poca afluencia de visitantes, pocos locales abrieron, sólo comerciantes ambulantes siguen realizando su actividad, pues señalan no pueden dejar de trabajar.

Está solo, no hay movimiento de nada, casi no sale la gente y nosotros también quisiéramos estar en la casa pero no podemos, hay que chambear para que salga el gasto”, dijo Jesús López, vendedor.