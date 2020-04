Ignoran ‘sana distancia’ mientras esperan apoyos por coronavirus

León.- En la espera de poder presentar sus solicitudes de apoyos del gobierno local, las aglomeraciones de los solicitantes fueron constantes y a pesar de los llamados de agentes de tránsito y de los mismos funcionarios que realizaban los trámites, la “sana distancia”, no era respetada.

Durante casi 8 horas se vieron las filas a las afueras del estacionamiento trasero del Hotel Hotsson para solicitar apoyo para emprendedores,comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

En la espera que se prolongó desde la madrugada hasta la tarde, fueron constantes las aglomeraciones de personas a pesar de llamados que había para mantener distancia.

“No podemos culpar a la dependencia, ni al personal del hotel porque si salían y nos pedían estar a distancia, pero nosotros somos los que no respetamos, sabemos que no debemos estar juntos y se hacen bolas, no pueden cuidarnos como niños“, dijo Miguel Suárez, uno de los asistentes.

MCMH