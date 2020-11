Ilusiona poco Buen Fin a comerciantes de León

León.- La edición 2020 del Buen Fin ilusiona poco a comerciantes de los centros comerciales de León.

El retroceso a naranja en el Semáforo Estatal de Reactivación Económica y la recesión provocada por la pandemia, son dos de los principales factores que provocan que los locatarios no esperen un incremento considerable en las ventas.

Ricardo Jiménez, gerente de una marca de calzado en el centro comercial Plaza Mayor, dijo que no esperan un incremento mayor al 15% en sus ventas en el mejor de los casos.

Ha sido muy complicado este año, cuando apenas nos íbamos a levantar se viene este paso atrás en el semáforo que nos pega a todos y mucha gente no va a querer salir a comprar, otros pues van a estar queriendo ahorrar por si llegara a retroceder otra vez a rojo el semáforo”, comentó para AM.

Andrea Martínez, dueña de una tienda de artículos de piel y artesanías en Centro Max, expuso que en años pasados contrataba a empleados eventuales solo para cubrir la demanda que se tenía durante este fin de semana que se empataba con el Festival Internacional del Globo (FIG) que para este año será virtual.

Ahorita no habrá globos, regresamos a naranja y la gente no trae dinero y eso nos afecta a todos los comerciantes, sobre todo en estas fechas cuando iniciaba un incremento en las ventas”.

Por su parte, Julieta García, vicepresidenta de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación León, lamentó que con el cambio a naranja solo podrán operar con un 50% de su aforo, por lo que van a impulsar las ventas en línea.

No podemos tener una expectativa muy alta por el tema del semáforo naranja en primer lugar y también porque la economía no está en su apogeo. Hemos tenido un año muy atípico, sumamente atípico y entonces esperemos que sí haya ventas, pero, no tenemos una expectativa alta como otros años.