Impera hermetismo en parroquia donde oficiaba misa presunto sacerdote violador

Irapuato.- La parroquia de Nuestra Señora de La Soledad, una de las más visitadas en la ciudad de Irapuato, se encuentra en “el ojo del huracán” luego de que uno los tres sacerdotes que oficiaban misa en el lugar, enfrenta cargos por violación y corrupción en agravio de una niña que iba al catecismo.

El sacerdote Luis Esteban, de 32 años y quien fue ordenado el 3 de marzo de 2016 por el entonces obispo José de Jesús Martínez Zepeda, actualmente se encuentra en prisión preventiva, enfrentando dichos cargos.

“Tengo dos años de conocer al padre, ha hecho mucho por este templo y la verdad no creo todo lo que se le está acusando, es inocente”, dijo una de las encargadas de la librería parroquial.

Recibe templo vientos de visitantes

El templo, ubicado sobre la calle Ramón Corona, en plena Zona Centro y a un costado del Palacio Municipal, es considerado uno de los más visitados por los feligreses.

Ante la situación en la que se encuentra el cura uno de los sacristanes dijo: “La verdad apenas me enteré de este hecho y fue por un vecino; no sé qué decir, me cayó de sorpresa”.

Lo cierto es que al interior del templo impera un gran hermetismo y quienes trabajan y ayudan en el lugar rechazan dar alguna declaración alguna sobre estos lamentables hechos que han opacado a la Iglesia.

Pena máxima

De resultar culpable el sacerdote implicado podría alcanzar la pena máxima de hasta años 30 de prisión, según lo establecido en el artículo 181 del apartado de los delitos contra la libertad sexual correspondiente al Código Penal del Estado de Guanajuato.

La violación es considerado un delito grave en nuestra entidad.