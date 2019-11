Implantan en el campo leonés técnicas de producción 100% ecológicas

Se busca que el agro sea sustentable y que genere riqueza

De los cuatro municipios más grandes del país, “León es el único que conserva su campo”

Enseñan método para producir biofertilizante que es a la vez plaguicida

Como parte del programa Cosechando Agua 2019 y Masagro que promueven el Municipio y el Estado en comunidades de León y de la entidad, se dan talleres y cursos para implantar técnicas y tecnologías de producción 100 por ciento amigables con el medio ambiente.

El alcalde, Héctor López Santillana, dijo que de los cuatro municipios más grandes del país, León es el único que conserva su campo, pero lo importante no es “irlo llevando más o menos, sino fortalecerlo y hacerlo, fuerte, vigoroso, bonito y que produzca riqueza para los campesinos”.

En la presentación de los programas agroalimentarios en Nuevo Valle de Moreno, acudieron campesinos de otras comunidades que se llevaron la encomienda de difundir lo que aprendieron.

La forma de organizar los talleres, fue por módulos y por grupos itinerantes, en los que se enseñaron tecnologías de producción como la conservación de las semillas; producción de plaguicidas a partir de plantas silvestres; sistemas de siembra con máquinas sencillas pero novedosas; aprovechamiento de chapulines como alimento y producción de biofertilizantes que a la vez son plaguicidas.

MÉTODO PARA PRODUCIR UN BIOFERTILIZANTE QUE TAMBIÉN ES PLAGUICIDA

Uno de los talleres o módulos fue el de la producción de un Biol que es un biofertilizante que al mismo tiempo sirve de plaguicida, hecho 100 por ciento con insumos orgánicos como suero, estiércol, leche o cuajo, melaza o piloncillos y cenizas de carbón.

José Manuel, técnico, trabaja en el municipio de Pénjamo, en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, en el programa de Masagro Guanajuato, indicó que cada elemento de estos tiene su función.

“¿Qué come un maíz?, come nitrógeno, come fósforo, potasio y otros elementos, y qué va a hacer la planta, lo mete y nosotros, ya sea pastura, ya sea rastrojo o sea grano, lo que estamos haciendo es que vamos a tener nutrientes.