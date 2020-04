Implementan operativo para disminuir delitos en Villas de San Cayetano

Irapuato.- Tras los diferentes hechos delictivos ocurridos en la colonia Villas de San Cayetano y zonas aledañas a ésta, se realizará un operativo permanente en la zona, señaló Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana.

Comentó que desde el 16 de abril hay un operativo permanente en las colonias Villas de San Cayetano y Plan de Guanajuato, que son los lugares donde han ocurrido los últimos eventos violentos.

Explicó que van a reforzar la seguridad en el lugar como ya lo han estado haciendo, sin embargo, es imposible que estos permanezcan en la zona las 24 horas del día, pues se tienen que atender otros reportes en el municipio, sobre todo por la contingencia del Covid-19.

Mencionó que seguirán insistiendo con la vigilancia para poder disminuir en la medida de lo posible los hechos delictivos.

La garantía de la seguridad o de que no pase nada, es en función de la capacidad que se puede tener, por lo que no podemos estar las 24 horas del día en el mismo lugar, no está siempre al 100%”