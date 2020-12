Imploran médicos por una tregua en batalla contra Covid

Guanajuato.- Por más de nueves meses, los trabajadores del sector salud se han visto obligados a vivir con miedo, angustia y frustración.

En Guanajuato, 70 de ellos han muerto por cuidar a las víctimas del Covid 19.

Y ahora, agotados por el esfuerzo realizado, se encuentran con que la epidemia ha repuntado porque mucha gente opta por no cuidarse.

La verdad me da coraje porque este tipo de personas son las mismas que hasta pueden ser portadores y asintomáticos y llevan el virus a los más vulnerables de la familia.

“A sus abuelos, a sus papás, a los niños y a veces lamentablemente ese tipo de personas son las que te exigen más y nunca se cuidaron”, dice Miguel Romero, enfermero del Hospital Comunitario de Las Joyas.

Alfonso Durán, médico internista, cuenta que es frustrante que después de una jornada de trabajo en la que se enfrentan a la muerte, ven que en las calles abundan personas que se niegan a usar el cubrebocas o realizan fiestas.

Creo que en un principio la gente era más consciente. Pero creo que llegó como un fastidio y ya prefieren hacer su vida normal y hacer de cuenta que esto no pasó y no creen hasta que están aquí adentro”.

A otro que no le cuentan de los estragos del virus es al Secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, contagiado y en confinamiento.

Le pido a la sociedad que seamos solidarios, el personal de salud, lo digo con mucho respeto, no está sentado en un lecho de rosas, ya es mucho tiempo que hemos estado atendiendo a pacientes graves en hospitales”, exhorta.

El médico irapuatense Eduardo Pérez dice que no hay que confiarse de toda la gente que dice que se cuida.

Lo que sucede es que dicen ‘bueno, yo me cuido y nada más voy a ver dos amigos que también se cuidan’, pero esos dos amigos ya se juntaron con alguien más y es una cadena que no podemos romper… anímicamente, yo creo que en todo el sistema de salud estamos algo desesperados”, reconoce el doctor.

La directora del Hospital Comunitario de Las Joyas, Dulce Casillas, lamenta que muchos de los pacientes lleguen en tan malas condiciones que ya no haya nada qué hacer.

Las últimas semanas ha ido incrementando, cada día ha sido más el aumento de pacientes”, señaló.

Suplican doctores: ¡cuídense!

Diariamente salen a luchar contra un virus que sigue sorprendiendo al mundo, exponen su vida para salvar la de desconocidos, algunos llevan meses lejos de sus seres queridos.

Su trabajo los obliga a estar en la primera línea de batalla contra el Covid-19 y desde el Secretario de salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, subsecretarios, médicos, enfermeras, personal operativo y administrativo, han sido contagiados.

En Guanajuato son más de 7 mil trabajadores de la salud los que se han contagiado de coronavirus y 70 han perdido la vida.

Enfrentar cara a cara el Covid-19 no es sencillo, Implica situaciones que van desde alejarte de los que más te importan por miedo a llevar el virus a casa, jornadas de trabajo sin un respiro y hasta soportar puñetazos, patadas, cachetadas y otras agresiones físicas y psicológicas de parte de los pacientes a los que intentan salvar.

Es personal de salud que representa para nosotros una baja muy importante de manera temporal porque la gran mayoría se han recuperado, lamentablemente 70 compañeros de diferentes instituciones entre médicos, enfermeras, personal administrativo y químicos han perdido la vida”, expresó el secretario Díaz Martínez

Han pasado 283 días desde que México registró oficialmente su primer caso de coronavirus, aquel 28 de febrero del 2020.

Nadie esperaba que nueve meses y ocho días después el virus nos habría arrebatado a casi 110 mil ciudadanos. Personas que dejarán un asiento vacío en la próxima navidad y que por la naturaleza de la enfermedad ni siquiera pudieron despedirse de su familia y amigos.

Todo el personal de la salud ha trabajado día y noche para evitar que la desgracia sea más grande, los estragos de la batalla contra la enfermedad les ha dejado huella y problemas como ansiedad, insomnio, depresión y hasta la muerte.

Después de que se detectó en Guanajuato el primer caso positivo, hace 266 días, el 16 de marzo del 2020, los registros de la Secretaría de Salud indican que 68 mil 540 personas se han infectado y 4 mil 442 han muerto.

En el caso del sector salud de la entidad se reportan alrededor de 7 mil contagios, más de una tercera parte del personal ha sufrido las consecuencias.

La Secretaría cuenta con más de 600 hospitales repartidos en los 46 municipios de la entidad. Algunos tuvieron que reconvertirse exclusivamente para atender pacientes Covid.

El Hospital Comunitario Las Joyas, en León, es uno de los que se han tenido que transformar para tratar pacientes con el nuevo coronavirus.

En esta unidad la meta es clara, salvar vidas y todo el personal ha tenido que entrar a la guerra. Los expertos en enfermedades respiratorias tuvieron que especializarse aún más y los no expertos en el tema tuvieron que aprenderlo.

‘La verdad, ya estamos cansados’

Alfonso Durán, médico internista del Hospital de Las Joyas, calificó al 2020 como un “año perdido” para el sector salud, debido a que el exceso de la carga laboral por la pandemia ha hecho que dejen su vida de lado momentáneamente y solo se dediquen a intentar salvar vidas.

Es un año perdido, es un año que para nosotros no existió y esperemos que si es cierto lo que mencionan de la vacuna los casos bajen porque esto no va a desaparecer, siempre va a haber casos. Pero que el hospital vuelva a la normalidad”

“Se ha vuelto muy difícil, muy tedioso, muy pesado el estar aquí adentro. La verdad es que estamos cansados ya, no es un año, pero ya es mucho, esperemos que pronto acabe, es muy cansado estar aquí”, expresó.

Alfonso Durán, médico internista. Fotos: Omar Ramírez

El médico lamentó que muchos de los pacientes internados se niegan a recibir el tratamiento adecuado y prefieren hacer caso a supuestos remedios que encuentran en redes sociales.

“Pasa muy seguido y es hasta común que te digan sabe qué doctor yo no me quiero intubar o a mí me han dicho de otro tratamiento o ya saben las típicas mentiras como que hay un doctor en Monterrey que ha logrado salvar de 100 a 100 y que no podemos como ellos y siempre existe el caso y te mandan recetas o mensajes de WhatsApp hasta con tratamientos que ya se comprobó que no funcionan”.

Señaló que la carga de trabajo es agobiante.

La verdad sí es frustrante porque la carga de trabajo es mucha. Los pacientes cada vez son más. Muchos de los pacientes hospitalizados ni siquiera son ellos los que salieron, sino su hijo o su sobrino, su hermano, su esposa y son los que terminan contagiando”.

Les da el último adiós

Miguel Romero, uno de los enfermeros de este hospital que se encuentran en la primera línea de atención contra el nuevo coronavirus además de cuidar a los pacientes , realiza una tarea aún más complicada.

Él se encarga de leer las cartas con los mensajes de despedida que les mandan familiares a los pacientes.

Miguel Romero, enfermero.

El enfermero admitió que transmitir ese último adiós entre los pacientes y sus seres queridos es algo que le “rompe el corazón”.

Aquí lo que estamos haciendo es mandar cartas y nosotros les leemos las cartas a los pacientes y créeme que eso es algo muy fuerte, el hecho de tú leerle los sentimientos de los hijos, la verdad a mí sí me ha pegado”.

Expresó que el virus golpea a todos por igual, sin importar edad, estado físico, género y otras características. Por lo que hay que protegerse en todo momento.

He conocido gente que ha estado hospitalizada y que no salen y fueron contagiados por un familiar y lamentablemente este familiar probablemente fue a una fiesta, no uso cubrebocas y a lo mejor él nunca se dio cuenta que tuvo el virus y ver a estos familiares hospitalizados sin poder ayudarlos la verdad sí te rompe el corazón porque ellos ahorita están intubados o ya fallecieron”.

Lamentó que pese a tener síntomas graves de la enfermedad y necesitar intervenciones urgentes, muchos de los pacientes no se dejan atender e incluso en la propia sala de terapia intensiva niegan que tienen coronavirus y hacen de todo para intentar salir.

"Nos ha pasado a la hora de ingresar pacientes y que al momento de que están en el área Covid, ellos no quieren que se les atienda, quieren salir y que se les dé su alta voluntaria. Pero no se las podemos dar porque están exponiendo a más población y a su familia si salen de aquí”.

Es mucha impotencia y es frustrante ver a la gente y tratar de convencerlos a ellos, que a veces no ponen nada de su parte. Es complicado es mucho tiempo el que llevamos y nadie estaba preparado para esto, ni la economía, ni el sector salud. Pero, lo único que les puedo decir es que se cuiden”

Llegan ya moribundos

La directora del Hospital Comunitario de Las Joyas, Dulce Casillas, afirmó que desde el 14 de junio esta unidad se reconvirtió para atender únicamente pacientes Covid y durante toda la emergencia han tratado a 274, registrando entre un 60 y 70% de mortalidad.

La directora del hospital de Las Joyas, Dulce Casillas.

“Lamentablemente la mayoría de los pacientes que atendemos ya vienen muy mal, demasiado mal y en esta última oleada llegan más graves y no se quieren intubar rápidamente. De hecho, la misma familia nos dice que el paciente no quería venir porque si le dicen que es Covid lo van a intubar y él sabe que se va a morir y eso hace que lleguen retrasadamente y con una afección pulmonar más grave”.

Dulce Casillas recalcó que todo el personal de este hospital ha entrado a la atención de pacientes contagiados y el nosocomio solo se dedica a internar a personas con este diagnóstico.

“Todo el hospital esta reconvertido y todos entramos en la atención de pacientes Covid, nosotros tenemos especialistas y médicos generales. Los médicos generales están en la atención en urgencias que son los que reciben en primera instancia a los pacientes con sospecha de diagnóstico de y al resto de la población que viene por otras patologías. Pero, toda el área de hospitalización la tenemos solamente restringida para pacientes con diagnóstico y sospecha de Covid”, explicó la Directora del hospital.

‘Hay un desgaste general, ya lo veíamos venir y lo vivimos’

Tras casi 9 meses de estar atendiendo pacientes de Covid-19 los estragos en el personal médico se ha comenzado a notar y más ahora con la segunda ola de contagios, comentó Eduardo Pérez, médico de Irapuato.

Mencionó que ha sido un proceso de aprendizaje en cuanto a las medidas que se ha demostrado que deben atenderse, pues a pesar de trabajar con poco recurso, tienen que seguir adelante.

“Ya a estas alturas, la segunda ola (de contagios) que hemos estado viendo que han estado aumentado alarmantemente los casos y las muertes todos los días, pues ya se vive en general un desgaste tanto de las enfermeras, como de los médicos, camilleros, todo el personal administrativo, un desgaste que ya lo veíamos venir y pues que en éste momento lo estamos viviendo”, dijo.

Mencionó que a pesar de que cada vez las personas tienen casos de Covid-19 más de cercanos, con familiares, amigos, conocidos o vecinos, la gente sigue saliendo, por lo cual cree que se debe de hacer más difusión de las medidas necesarias.

Probablemente el hecho de difundir el hecho que se vive dentro del hospital, podría ayudar a que las personas se sensibilicen un poquito más aunque deberían estarlo ya a estas alturas”, señaló.

Por la gran cifra de contagios y muertes que está habiendo en esta segunda ola de infección es necesario que continúen en sus casas, pues a pesar de que ya hay varias posibles vacuna, habrá dificultades que conviertan el proceso de inminización general en un asunto lento y complicado.

“El llamado sería a que continúen en sus casas, sin hacer reuniones, continúen usando el cubrebocas, continúen con el lavado de manos, porque lo que sucede es que dicen ‘ bueno, yo me cuido y nada más voy a ver dos amigos que también se cuidan’, pero esos dos amigos ya se juntaron con alguien más y es una cadena que no podemos romper”, dijo el doctor.

Siempre dentista, ahora es enfermera

Después de 20 años en el campo de la salud bucal, María del Carmen Martínez Rivera, encargada de la unidad de odontología del Hospital de Las Joyas, en León, tuvo que aprender prácticamente una nueva profesión para servir ahora como asistente en el área de enfermería.

“Ha sido un aprendizaje porque 20 años me he dedicado solo a temas de la boca y en este momento he tenido que cambiar de área y que solamente este pasillo me ha cambiado la vida y me ha enseñado un sinfín de cosas”, explicó Martínez Rivera, mientras salía corriendo al almacén en busca de algunos insumos para atender a los infectados por el coronavirus.

La odontóloga, que es ahora una enfermera más en este nosocomio, ve con optimismo el aprendizaje que ha logrado durante la pandemia.

Sin embargo, lamenta que los casos sigan en aumento y que la población no tomé en serio el problema de salud que ha provocado.

Pese a todo, insiste que para ella ha sido una importante experiencia profesional.

Me estoy dedicando al área de la enfermería, pero lejos de verlo como algo negativo lo he visto como algo positivo porque he aprendido mucho, lejos de perjudicarte aprendes mucho y este nuevo aprendizaje aumenta más la visión que uno tiene en el área de la salud” , añadió María del Carmen.

MCMH