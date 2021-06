Impunidad ha causado ola de violencia en León, opina experto en seguridad pública

León, Guanajuato.- La impunidad de los grupos criminales tiene fuera de control la violencia en León.

“La violencia ha crecido porque el grupo de criminales que hay en León está impune y puede seguir cometiendo delitos sin que les hagan nada. La capacidad de investigación de la Policía de León (que es mucha) no se ha aprovechado para identificar criminales y bandas de criminales, investigarlos de oficio y procesarlos”, dijo a AM el especialista en materia de seguridad pública y quien fuera asesor del Municipio de León en el actual trienio, Bernardo León Olea.

“También porque la Fiscalía General de la República ni la Guardia Nacional han sido eficaces para investigar, detener y procesar a esos delincuentes y bandas y sólo se explica la violencia homicida por la impunidad en que actúan estos grupos”, anotó.

Para el michoacano la Fiscalía General del Estado y la Policía de León no han podido articular un plan proactivo para buscar a los sicarios y poderlos procesar.

“Muchas veces se escudan en que es producto de la delincuencia organizada - que puede ser cierto- pero a la par cometen muchos delitos del fuero común por los cuales podrían ser investigados y procesados.

“Que haya una guerra entre bandas criminales no justifica que la autoridad no actúe con todas las facultades que la ley le confiere”, sostuvo al pedirle una opinión sobre por qué no es posible contener la violencia homicida desatada en 2020 y 2021.

El también reciente ex candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal en Michoacán, insistió que si la Fiscalía General del Estado trabajara con la Policía Municipal aumentaría exponencialmente la capacidad de investigación.

“(Las fiscalías regionales, como la de León) no tienen capacidad de investigación, ni de información, ni operativa. A la guerra sin fusil, sólo levantar cadáveres”, indicó.

Apoya investiguen

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa electa de León, reiteró en una entrevista para AM este viernes que entre sus planes inmediatos del proyecto de seguridad, está el de formar a más policías con capacidad de investigación de los delitos.

“Lo que nosotros nos comprometemos es a tener mejores elementos que coadyuven en la investigación, por eso una de las cosas que vamos a apretar en la Academia de Seguridad es la investigación en general para poder darles elementos a las fiscalías (del Estado y de la República) y facilitar su trabajo”.

La panista agregó que en más del 80 por ciento de los homicidios dolosos que se cometen en León tiene relación con el crimen organizado y es un asunto por drogas.

Concluyó que fortalecer la estrategia de prevención del delito será una prioridad. Y que la única manera de resolverlo es que todas las autoridades hagan su trabajo.

“No estamos de brazos cruzados”: Héctor López

Ante la violencia homicida sin control en León el alcalde Héctor López Santillana respondió que no tienen los ojos cerrados ni se han quedado cruzados de brazos.

“Nuestro municipio está padeciendo la enfrenta entre grupos delincuenciales, de ahí los homicidios dolosos; delitos reservados para su investigación en el orden federal. Esto debilita, porque el Municipio está supeditado a la prevención y a la reacción”, argumentó al solicitarle una postura respecto a por qué no ha cumplido el compromiso hecho en 2015 y 2018 de garantizar la seguridad de los leoneses.

Mencionó que si el problema no se combate con trabajo coordinado e inteligencia entre los tres órdenes de gobierno, el camino para recuperar la paz será largo.

El Presidente aseguró que -al corte de mayo- hay un avance del 80% en los compromisos del nodo León Seguro e Incluyente en el Programa de Gobierno.

Destacó que hay disminución en los delitos de robo a casa, comercio y vehículos.

Anotó que pese al entorno adverso por la pandemia, recortes presupuestales y la desaparición de fideicomisos como el Fortaseg, en los últimos cinco años se han invertido 10 mil millones en acciones de seguridad, y que este año se aplican 45 centavos de cada peso ejercido por el Municipio en la construcción de paz.

“La paz no solo es un tema de policías, armamento, patrullas o de cámaras, tiene que ver con las oportunidades para que los ciudadanos se sientan incluidos en el desarrollo.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero hoy vamos por el camino correcto. Seguiremos insistiendo a la ciudadanía para que se involucren más en participar, en opinar, en criticar, pero siempre en aportar”, anotó López Santillana.

Concluyó que es necesario insistir en articular a los ciudadanos y los tres órdenes de gobierno, sin esfuerzo unificado no habrá inversión ni equipamiento que alcance.

Avances

El Alcalde enlistó algunas acciones que considera relevantes en este tema:

-En 2015 operaban 60 patrullas y hoy se cuenta con mil 45.

-De 450 cámaras de videovigilancia, algunas inservibles; hoy son 1 mil 400.

-De mil 450 policías hoy se rebasan los 2 mil y la meta es cerrar el trienio con 2,700.

-Policías con mejores salarios y equipamiento.

-El C4 cuenta con herramientas tecnológicas y personal suficiente.

-Reestructura en 145 zonas de patrullaje para una respuesta rápida.

Atrae al crimen alto consumo de drogas

La Secretaría de Seguridad Pública de León admite el grave problema de adicciones a drogas que ha desatado una guerra por el mercado y los homicidios.

“Nuestro municipio es un mercado muy grande para la circulación, consumo y venta de drogas, problemática de salud por la adicción de nuestros niños y jóvenes, que ha generado el incremento en delitos de alto impacto, como los homicidios”, explicó la Secretaría de Seguridad Pública de León en respuesta a una pregunta de AM.

Se le cuestionó que los dos últimos años en particular (2020 y 2021) se dispararon considerablemente los homicidios, periodo en el que Mario Bravo Arrona ha estado al frente de la SSPL, ¿qué le ha impedido cumplir con el compromiso de la Administración Municipal de mejorar la seguridad para los leoneses?.

Anotaron que el crecimiento poblacional, económico y geográfico de León son un atractivo para las sustancias procedentes de actividades ilícitas del fuero federal.

“Sabemos que hay mucho por hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar su percepción sobre la seguridad, principalmente en la prevención de adicciones para evitar que nuestros niños y jóvenes sigan siendo el mercado de los distribuidores de droga”, reconocen.

De junio 2019 a la fecha se registraron 249 mil 609 personas detenidas, de las cuales 30 mil 587 fueron detenidas por la comisión de delitos, la mayor parte precisamente por posesión de drogas.

“Derivado de la propia circulación de drogas, gracias al trabajo operativo y de inteligencia se logró un incremento del 98% en la detención de personas por posesión de drogas, rubro en el que León es primer lugar nacional”, anotan.

Reportan que se aseguraron 233 mil 558 dosis de drogas, principalmente de marihuana y cristal y se aseguraron 661 armas de fuego.

Desde junio del 2019, en comparativa con los 23 meses previos a esa fecha, informaron de tendencias a la baja en los delitos patrimoniales: robo a casa-habitación (-59%), robo a comercio (-21.5%), robo a transeúnte (-39.7%), robo de vehículo (-53%) y robo a interior de vehículo (-55%).

Enlace con la Fiscalía

La Secretaría de Seguridad destaca que se creó en junio 2019 la Unidad de Enlace con el Ministerio Público con objeto de robustecer la integración de expedientes y colaborar con la Fiscalía para evitar que los delincuentes queden en libertad.

Al día de hoy, de 347 asuntos atendidos en coordinación, 267 delincuentes ya no están en las calles sino en prisión. De ellos, 51 por el delito de homicidio doloso.

Agregan que han colaborado estrechamente con autoridades estatales y federales, incluso gestionado apoyos para el establecimiento de las últimas en el municipio.

Y que se fortalece el Modelo de Justicia Cívica con el que se da seguimiento y atención a los factores que generan las infracciones y delitos de los detenidos, en busca de cortar tendencias criminales.

“Con este modelo, sentamos las bases de la prevención y avanzamos por el rumbo correcto para la construcción de la seguridad y la disminución de la incidencia delictiva”, concluyen.

Urgen a reforzar tejido social

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León llama a que autoridades y sociedad civil trabajen juntos en reforzar el tejido social para recuperar la paz.

“La violencia creciente, se debe a que, León, siendo una de las ciudades más grandes y con mayor desarrollo del país, es un objetivo importante para los grupos criminales; la lucha por el control de la paz provoca enfrentamientos violentos entre sus integrantes”, opinó el organismo que encabeza Jaime Gallardo Saavedra.

La Mesa nació en marzo de 2016 y está integrada por ciudadanos y representantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de generar políticas públicas y promover la coordinación entre autoridad y sociedad para juntos contender la inseguridad y la violencia.

El representante ciudadano agregó que la sociedad debe colaborar con mayor cultura de la denuncia, acciones de prevención y unidad familiar.

“Cada quien asumiendo su compromiso y responsabilidad con orgullo, dignidad y honradez. Cada quien, haciendo lo que es correcto”, opinó.

MCMH