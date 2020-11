Inauguran de manera virtual segunda edición de ANPIC

León.- Con el objetivo de crear acciones, que permitan un menor tiempo de recuperación económico de sectores como el de la proveeduría, comenzó la segunda edición de ANPIC virtual.

David Novoa Toscano, presidente de la APIMEX, compartió que el panorama es complicado, pero la solución no era quedarse cruzados de brazos, sin embargo podían poner en riesgo a los colaboradores de la industria, y es por eso que por segunda ocasión apostaron a una exposición completamente virtual.

Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzo, la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos de vida, disminuir la actividad personal y la laboral; pero no nos ha quitado las ganas de salir adelante, de seguir trabajando, seguir viviendo. ANPIC representa este gran esfuerzo que los empresarios de la proveeduría estamos realizando para poder mantener trabajando a empresas que son el motor productivo, ante la inviabilidad de realizar un evento presencial y con el firme objetivo de proteger la salud de nuestros colaboradores y visitantes. Hoy nos llena de orgullo inaugurar la segunda edición virtual de ANPIC”.

Comentó que son más de 120 empresas expositoras las que esperan lograr importantes ventas.

Ante la adversidad, nos hicimos fuertes, decidimos quedarnos no con los brazos cruzados, decidimos innovar y apostamos por esta nueva estrategia digital para movilizar la economía, generar oportunidades de negocio y fortalecer las empresas, así llegamos hoy a nuestro segunda edición virtual”.

Las marcas participantes presentarán sus más recientes novedades en insumos para los sectores cuero, calzado, marroquinería, textil, vestido, automotriz y aeroespacial en la temporada otoño-invierno 2021-2022.

El empresario detalló que el visitante, además encontrará todos los materiales que busca, gracias a su buscador de proveeduría mejorado.

Destacó que por primera vez la plataforma de ANPIC, sumará a DIVEX, la exposición virtual de materiales industriales en donde habrá más de 70 empresas de proveeduría de México y el extranjero en busca de hacer negocios con marcas locales.

Durante la inauguración, el alcalde Héctor López Santillana, valoró el esfuerzo que realizan los industriales de un sector con historia en León, que demuestra que ante las adversidad, hacen equipo para salir adelante.

Les deseó éxito en su segunda edición, reconociendo que fueron pioneros en la realización de exposiciones virtuales durante este 2020.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Ródriguez Vallejo, dijo que es muy grato comprobar que los sectores productivos de Guanajuato, no se detienen, “y eventos como ANPIC virtual nos demuestran que estamos gradualmente recuperando el ritmo que traíamos antes de la pandemia, y créanos que no es fácil, porque estamos hablando de la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años”.

Agregó que es justamente la realización de ANPIC un ejemplo del espíritu y carácter de los guanajuatenses.

Es una crisis que además sigue en proceso, por que todavía no se ha ido, para muchos analistas sus consecuencias aún están por llegar, al margen de ellos lo que nos da mucho gusto el empuje de las y los empresarios de Guanajuato, porque ese es el espiritu del Estado, el carácter de los guanajuatenses, no es el de que otros hagan por nosotros, sino hacerlo nosotros mismos, no es dejar los problemas y quejarnos solamente, sino enfrentar los retos y superarlos. Y eso es lo que precisamente está haciendo ANPIC”.