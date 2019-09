'Inauguran' paradero de Bici Pública... con stickers y grafiti

León.- Aún no se inaugura la Bici Pública y al menos uno de los más de 50 paraderos de las cicloestaciones ya fue grafiteado y le han puesto stickers.

Esta estación se ubica en la calle Libertad esquina con Pedro Moreno, en la Zona Centro.

La estructura del paradero consiste en una barra negra de metal de aproximadamente tres metros de largo y fue colocada a un costado de los bolardos que separan el área de las bicicletas del arroyo vehicular.

Sin embargo, la barra ya fue destapada y rayada, a diferencia de las otras que aún tienen cartón y están envueltas en papel de plástico.

Los vecinos y comerciantes de la zona desconocen quiénes realizaron este acto de vandalismo, incluso no saben si la barra estaba descubierta o alguien la destapó antes de tiempo.

No teníamos conocimiento de que lo habían rayado y hasta pusieron un sticker, y es que de tanto que pasamos no nos percatamos, hasta que nos llamaron la atención unas rayas blancas que se veían sobre la pintura negra, ¿pero pues a quién se reportan estas cosas?, si no hacen caso, la gente no respeta. Si ya empezaron con eso, no quiero imaginar con las bicis”, comentó Rogelio, habitante de la zona.