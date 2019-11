Celaya.- Un joven indigente, de alrededor de 20 años, al parecer intentó frustrar un robo y fue apuñalado por los delincuentes y quedó tirado y empapado de sangre afuera de la casa donde vio que las personas desconocidas entraban.

Por lo menos tenía 20 heridas causadas por cuchillo en casi todo el cuerpo, además de una lesión en el abdomen que le provocó exposición de vísceras.

El joven recibió al menos 20 lesiones de arma blanca. Foto: staff am

El hecho ocurrió a las 23:30 horas del domingo en la calle San Bartolomé colonia Los Santos, el reporte que recibió el Sistema de Emergencias 911 fue sobre una riña en la vía pública.

Hallan a joven lleno de sangre

Al llegar los policías vieron al hombre tirado, semidesnudo, lleno de sangre y socorristas lo llevaron a un hospital.

El joven no tiene familia, no es vicioso y no se sabe que se dedique a delinquir, sólo recibe apoyo de la gente de la calle, así lo aseguran los vecinos.

Paramédicos de SOS trasladaron al hospital al joven lesionado que dijo llamarse Jonathan.

Dentro de la vivienda hallaron un cuchillo con sangre. Fotos: staff am

Hallan cuchillo con sangre

Durante la intervención de la Policía, el dueño de la casa llegó y encontró su domicilio con manchas de sangre por dentro y por fuera, así como un cuchillo cebollero tirado. El hombre también consideró que el indigente quiso frustrar un robo, sin embargo, hasta ahora no hay una versión oficial del hecho.

El joven herido fue trasladado a un hospital en estado de salud grave y se ignora de los responsables del ataque.