León, Guanajuato.- Con el nuevo sistema de puntaje, el Infonavit dará facilidades a los derechohabientes para poder conseguir más rápido un crédito hipotecario.

Además, este nuevo modelo busca que nadie termine con deudas que no pueda pagar y ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando en una misma empresa.

Una buena noticia es que ahora, aún si pierde su empleo, en cuanto retome su vida laboral Infonavit ya no pedirá un año de antigüedad para sacar un crédito, pues el resto de la información respalda al trabajador.

Ya no necesitas un mismo trabajo por 12 meses continuos para tramitarlo. Ahora tomaremos en cuenta más elementos que te darán mejores oportunidades para cumplir los requisitos y obtener un financiamiento”, dijo el delegado del Infonavit en Guanajuato, Gustavo Pintos Gutiérrez.

Con este nuevo sistema, para solicitar un crédito se necesita un mínimo de mil 80 puntos y ya no los 116 del esquema anterior.

Pero aclara: “ Pero no te asustes, más puntos no significan más requisitos, sino que ahora Infonavit tomará en cuenta más factores para evaluarte y ya no solo tu edad, salario o tu ahorro en la subcuenta de vivienda, ese dinero que has reunido a lo largo de tu vida laboral con las aportaciones de tu empleador”.

El funcionario destacó que los cambios en el sistema de puntaje facilitará a los trabajadores obtener el crédito para una vivienda propia:

“Por ejemplo, si la empresa en la que trabajas cumple en tiempo y forma con sus responsabilidades, y tú cumples puntualmente con tus abonos chiquitos con otras instituciones o las mensualidades de tu tarjeta de crédito, conseguir un crédito puede ser más fácil”.

Los cambios más importantes en este nuevo sistema son: La precalificación será con un mínimo de 1080 puntos; se evaluará el reporte de crédito, se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores y se evaluará también la estabilidad laboral.

El Infonavit hará ajustes a favor del trabajador y tomará en cuenta que tener un empleo formal al momento de iniciar los trámites seguirá siendo el factor más importante.

“Con este nuevo esquema ganamos todas y todos, incluso quienes no tengan planes de solicitar un crédito al Infonavit, pues el ahorro en la Subcuenta de Vivienda, a la que cada dos meses se le suman los pagos del empleador, genera rendimientos seguros con los pagos de todas las personas que tienen un crédito vigente”, dijo el funcionario.

Y para obtener una precalificación, consultar cuánto se tiene ahorrado en la subcuenta o conocer el puntaje actual, es necesario entar a la página micuenta.infonavit.org.mx