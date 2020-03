Informe de Diego, buen reality: Partido Verde

León, Guanajuato.- El Partido Verde Ecologista consideró el II Informe como un buen “reality show”, pero pobre en resultados principalmente en seguridad pública y en medio ambiente.

Fue un buen reality show, cuando entré creí que había llegado al Teletón y no al Informe del Gobernador, la puesta en escena fue muy buena… En lo que se han fortalecido los gobiernos del PAN es en hacer mejores shows y eventos, no en tener mejores gobiernos”, opinó el dirigente estatal del PVEM, Sergio Contreras Guerrero.

En seguridad cuestionó que referir a la estrategia “Golpe de Timón” y la operación de preparatorias militarizadas no son resultados frente a la gravedad del problema.

El discurso es el mismo: no es culpa de nosotros, es de la Federación, de los jueces, de todos, menos del Gobierno del Estado. Y el decir que los delitos (como robos) han bajado es una mentira, lo que vemos reflejado en la estadística nacional ahí está y esa no hay manera de que la cubran con un buen Teletón”, apuntó.

En resultados a favor del medio ambiente comentó que “están reprobados”. Y exigió resultados concretos para reducir la contaminación atmosférica, en la reforestación y protección de Áreas Naturales Protegidas, el tratamiento de aguas residuales, etc.

Algunos testimonios en vivo, dijo, son logros netamente personales, por ejemplo en el caso de la nadadora celayense Liliana Ibáñez preguntó “¿y por qué no hay más?, no podemos decir que haya una política pública que esté fomentando esos atletas”.

Llamó a revisar las políticas para evitar que los jóvenes dejen la escuela.

Indicó que los resultados más favorables para el gobierno son materia económica, aunque mucho de eso por una inercia de la consolidación del clúster automotriz.

Tenemos un spoteo en radio y televisión donde nos dicen que Guanajuato está todo muy bien, que debemos sentirnos orgullosos, y nos sentimos orgullosos por ser guanajuatenses no por el Gobierno que tenemos”, anotó Contreras Guerrero.

Informes, obsoletos

El dirigente del Verde agregó que los eventos de Informe de Gobierno no sirven.

“Ya no estamos en momento de fiesta para vanagloriarnos de lo que por obligación tenemos que hacer, tendrás que estar expuesto a la crítica, corregir lo que no te esté saliendo bien y no taparlo todo con canapés y vinos, eso tiene que terminar”.

Los informes son para una clase política y empresarial y se pueden ahorrar.

“Si yo fuera Gobernador no haría este tipo de eventos de Informe, la manera de informar es teniendo a la población satisfecha, dar la cara siempre”, concluyó.

AM