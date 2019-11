Ingresan primeros 15 elementos a Secretaría de Seguridad Ciudadana

Irapuato.- Son 15 de los 30 elementos de policía reclutados en la convocatoria nacional los que ya se incorporaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con quienes se formará un grupo especial para atender delitos de alto impacto, señaló el Secretario, Pedro Cortés Zavala.

Fue a finales del mes de julio cuando el Municipio lanzó esta convocatoria, con el fin de reclutar a 150 elementos de otras corporaciones, que tuvieran mayor capacitación táctica.

Ahorita están en área operativa de manera general, ya en cuanto tengamos el demás personal se hará la integración de este grupo especial que se ha mencionado”

Comentó que los elementos destinados a este grupo de élite se enfocarán a atender delitos como robo de vehículo, a casa habitación, de negocio, robo con violencia, robo a instituciones bancarias, entre otros.

A más de 3 meses de iniciar el reclutamiento, el Secretario de Seguridad dijo que esperan los resultados de los exámenes de Control y Confianza de otros 15 elementos de la convocatoria nacional, para poder darlos de alta en la corporación, y resaltó que ya no han recibido más solicitudes para este reclutamiento.

Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana./Fotos: Julieta Ortiz

Ya no ha habido movimiento en el tema de la convocatoria nacional, aunque está abierta aún, ya nos quedamos con ese número”

Cortés Zavala dijo que la falta de movimiento en la convocatoria podría deberse a que aún no se define la situación de la Policía Federal, por lo que los elementos no han querido moverse hasta que se defina si permanecerá o no dicha corporación nacional.

Enfatizó que buscan elementos formados no sólo en la Policía Federal, sino también en policías estatales y en academias de otros municipios, cuestión por la que la convocatoria permanecerá abierta hasta lograr la meta.

