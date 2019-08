Inhabilitan a chofer de Uber por intento de secuestro a leonesa

León.- Ante la difusión de la joven leonesa sobre el terror que sufrió al ser privada de su libertad a punta de pistola por un conductor de Uber, la plataforma informó a través de sus redes sociales que el presunto delincuente fue inhabilitado.

A través del comunicado agregó que está en comunicación con la joven Brenda para apoyarla a realizar la denuncia ante las autoridades de justicia.

El conductor se llama Erick Alberto y conducía un Nissan Versa con placas N43KR.

Este fin de semana, Brenda, una joven leonesa vivió momentos de terror en la Ciudad de México al abordar un Uber.

La joven llegó a la Central del Norte de la Ciudad de México y pidió un Uber hacia Polanco.

Se aseguró de que las placas y la cara del conductor coincidieran con la aplicación, subió al auto y fue así como comenzó su infierno.

De pronto el Uber ya no iba hacia Polanco, sino hacia Ecatepec, Estado de México y sacó una pistola, amagó a Brenda y la obligó a que arrojara por la ventana su teléfono celular.

Ella le pidió que no le hiciera daño, que se llevara su dinero, tarjetas bancarias y su maleta, pero el hombre con una mano conducía y con la otra la tenía abrazada y a la vez sujetaba la pistola.

No saben cómo le pedí a Dios que no me dejara morir así. Le pedí que me permitiera ver a mi hijo crecer...”, narró Brenda en su cuanta de Twitter.