Inicia construcción del Puente Hilario Medina en León

León.- Arrancó la construcción del Puente Hilario Medina, en el municipio de León. Para esta obra el Gobierno del Estado destinará más de 300 millones de pesos y se espera que esté lista en nueve meses.

Esta obra forma para de la Vía Rápida Bicentenario y tendrá un costo de 327.8 millones de pesos. La empresa local VISE será la encargada de realizar el proyecto, tras ganar la licitación del contrato.

Puente Hilario Medina tendrá una longitud de 623.2 metros, con un ancho de corona de 10.5 metros, por cada uno de los dos cuerpos.

Durante el arranque de la obra, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, destacó que el Puente Hilario Medina le da continuidad a la Vía Rápida Bicentenario.

Esta ruta tiene una longitud de más de 18 kilómetros, que se extiende desde el Distribuidor Vial Juan Pablo II y concluye en la intersección con la Prolongación del bulevar Paseo de los Insurgentes, en la salida a Lagos de Moreno.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), Tarcisio Ramírez, destacó que las vialidades de Guanajuato se están construyendo bajo una visión integral que mejore la calidad de los traslados de los ciudadanos.

Esto no fue un arranque de un día, es continuidad, es visión, es horizonte, es planeación. No es hacer obras que no tengan un claro sentido social y no es tampoco apostarle como en otros lados a obras faraónicas que finalmente son de muy dudosos beneficios para los ciudadanos”, expresó Tarsicio Ramírez.