Inicia en Celaya audiencia del papá de “El Marro”

Celaya, Guanajuato.- Un receso de 50 minutos otorgó el Juez en la audiencia que se realiza en los Juzgados de Oralidad del Poder Judicial del Estado en el caso de Rodolfo Juan "N", papá de Juan Antonio Yépez, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

La audiencia inició a las 9:18 de la mañana, en la Sala Oralidad III, donde a Rodolfo se le acusa del delito de robo equiparado.

El receso fue otorgado por el Juez para que la Fiscalía analice datos de prueba que presentó la defensa como lo son 4 entrevistas.

Otra prueba de los abogados de Rodolfo sería los videos de las cámaras de seguridad, pero no las presentaron porque señalaron al Juez que autoridades ministeriales no las entregaron.

El juez respondió a esta petición y indicó que la defensa en la primera audiencia se comprometió a enviar a un perito para que las analizará, pero no lo hizo, por lo que las grabaciones ya no son prueba al no entregarse en tiempo y forma.

En la media hora del proceso se identificaron errores que la defensa señaló, uno de ellos fueron anomalías en la carpeta de investigación del caso y la víctima que la Fiscalía señala no es el propietario del auto.

La Fiscalía mencionó que la víctima del robo del vehículo no contesta las llamadas.

Incluso la defensa argumentó la víctima que la Fiscalía señala no tiene que ver en el caso.

A las 10:30 se reanuda la audiencia para que el Juez determine la situación jurídica del imputado.

AM