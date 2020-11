Inicia último pago de apoyos económico educativos en Irapuato

Irapuato.- Este lunes inició el último pago del programa de “Apoyos Económicos Educativos por una Mejor Educación 2020”, y será hasta el 13 de noviembre cuando esta entrega concluya.

Este programa contempló la entrega de más de 20 millones de pesos, repartidos entre 8 mil alumnos de diferentes niveles educativos en cinco pagos y que, a pesar de no asistir a clases presenciales por la pandemia continúo.

Rocío Morales Estrada, responsable del cobro de su nieta destacó que se continuó con la entrega de este beneficio, pues fue de gran ayuda para los útiles y alimentación de la pequeña.

Nos ha servido de mucho, porque no hay ventas, no hay suficiente dinero, no les está cayendo el sueldo como es, la gente no tiene para comprar, entonces de los poquito que nos dan, se administra la niña para tareas, sus útiles, ropa”, explicó.