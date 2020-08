Inician ciclo escolar con 846 niños en guarderías del ISSSTE

Celaya.- Arrancó el ciclo escolar 2020-2021 de las estancias infantiles y guarderías del ISSSTE en el estado de Guanajuato.

Existen 5 estancias en el estado, en León, Irapuato, Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo y Celaya y una más subrogada que está también en León.

En total cuentan con 846 niños inscritos, de los cuales, 69 son de Guanajuato, 154 de Irapuato, 230 de Celaya, 100 de Dolores Hidalgo, en León son 202 y en la subrogada 91. De los cuales 450 son niños y 396 niñas y dos de ellos, son pequeños con alguna discapacidad.

El delegado estatal informó que de acuerdo con los decretos institucionales infantiles, el regreso será de manera virtual a excepción de casos extraordinarios como de hijos de doctores, enfermeras, y personal que se encuentra en la línea de batalla Covid-19 y por algún motivo no tienen donde dejar a sus hijos.

No quiere decir que nos cerremos, también si un derechohabiente no puede tener a su hijo en casa, puede acercarse, ver si su situación es de extrema necesidad de no poder dejarlo con alguien, se analizan los casos y se puede dar solución”, puntualizó Guillermo Caballero.