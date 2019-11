Insiste Fiscal en Desaparición Forzada que solo hay once denuncias por este delito

Guanajuato.- La fiscal especial en investigación de delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez, dejó más preguntas que respuestas a diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado en Guanajuato sólo hay 11 denuncias por este delito.

La funcionaria presentó un estadística a legisladores sobre investigaciones por desaparición forzada y las cuales suman 11, aunque sólo nueve de ellas han sido judicializadas. Sin embargo, no habló sobre la temporalidad o el período de estos casos.

El diputado panista, Rolando Alcántar Rojas, cuestionó a la funcionaria sobre los datos reales sobre el tema en la entidad, sin embargo, la fiscal especializada evadió en todo momento dar respuesta a estos cuestionamientos y se concretó a hablar sobre procedimientos y otros detalles.

La presidenta de la comisión, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, anticipó que la comisión solicitará más datos sobre el tema a la Fiscalía General del Estado, debido a que los datos no concuerdan

Consideró que es necesario corroborar si se han presentado las denuncias por parte de los afectado o si la Fiscalía ha clasificado los casos por otros delitos.

Hay que revisar qué está pasando porque evidentemente parece que estos 11 casos o estas 11 denuncias no responden a la realidad que se han estado dando a conocer por parte de personas desaparecidas y colectivos...lamento que no hayan respondido en estas dos vertientes porque creo que la pregunta era clara saber cuales el contexto de la desaparición en el estado a efecto de no tener ninguna duda”, indicó la legisladora.