Insiste Morena en remoción de Fiscal y Secretario de Seguridad

La dirigente de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, exigió nuevamente la remoción del fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.

Reprobó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez siga defendiendo el desempeño de Zamarripa.

Consideró indispensable la coordinación entre el Estado y la Federación para combatir la inseguridad.

Guanajuato.- Aunque es importante el reforzamiento de la coordinación que se anunció en materia de seguridad entre el Gobierno de Guanajuato y el Gobierno Federal, aún queda mucho por hacer en el tema, señaló Alma Alcaraz Hernández, dirigente de Morena en Guanajuato.

Esto tras la visita al estado por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Y entre los pendientes, la dirigente destacó la remoción del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Alvar Cabeza de Vaca.

Hacemos votos para que la violencia ya cese en nuestro estado. Creo que es un gran avance el tema de la coordinación; sin embargo, no sabemos qué tanto se va a poder avanzar con estos dos personajes ahí, no vamos a quitar el dedo del renglón”, expresó.

Reprueban que Gobernador siga defendiendo a Zamarripa

Insistió en que es reprochable que Diego Sinhue siga defendiendo particularmente a Carlos Zamarripa.

“Yo creo que es reprobable que lo siga protegiendo de esa manera, para él al parecer es intocable y deja bastante mal a los temas de impartición de justicia en este estado porque hablan de números pero no hablan de casos, es hora que no sabemos quién mató a los tres jóvenes de Celaya, ni quiénes son los responsables de los hechos que últimamente ha habido, homicidios dolosos sobretodo, son vidas y eso no tiene precio”, concluyó.

Finalmente en cuanto a la visita de López Obrador, la dirigente manifestó que es prueba de que el mandatario se preocupa y se ocupa de Guanajuato, lo cual agradeció.

Y pidió cooperación de parte del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que lo prometido no quede en discurso.

Porque aquí el problema es que quien paga las consecuencias de sus enojos político - partidistas, son los guanajuatenses. Yo creo que la descoordinación le ha costado mucha sangre a nuestro estado y cada vez la ola de violencia va avanzando, hay que recordar que todos necesitamos de todos”, concluyó.

