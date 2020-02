Insiste Ricardo Sheffield en destitución de Carlos Zamarripa

León, Guanajuato.- Ricardo Sheffield Padilla insistió en la salida del Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Yo esperaría que fueran congruentes los panistas, que son quienes controlan el Congreso del Estado, y lo remuevan, porque no hay nada que analizar (del informe ayer presentado). El informe lo leemos todos los días con notas rojas en los medios.

La cantidad de muertos y aumento de la delincuencia en Guanajuato no amerita más detallado análisis que la remoción de Zamarripa, y es la oportunidad de que sean congruentes los panistas. No hay resultados, ya no te metas en más detalles”, declaró en entrevista el excandidato de Morena a la Gubernatura en 2018.