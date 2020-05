Insisten ciclistas en hacer recorridos por Sierra de Santa Rosa e ignoran medidas

León.- Pese a estar en la fase 3 de la contingencia sanitaria por el coronavirus, decenas de personas siguen reuniéndose en la Sierra de Santa Rosa de Lima para hacer deporte o convivir, denunció por tercera ocasión Blanca Angélica Cabrera Martínez, delegada de la comunidad ahí ubicada.

Compartió a AM fotografías de este domingo, en las que se ve a personas con motocicletas y bicicletas principalmente, recorriendo la zona, ignorando además medidas en las que se ha insistido como son la sana distancia o el uso de cubrebocas.

Señaló que entre semana la situación está más controlada y asiste menos gente pero el fin de semana se dispara la asistencia, particularmente en domingo.

La Delegada, aseguró que la mayoría de los habitantes están conscientes de la situación y se resguardan.

A mi gente la tengo resguardada, no quieren salir, dicen: es que ellos pueden traer el virus y nos lo pueden pegar, así está la situación”, apuntó.

También señaló que ha llamado a las autoridades como la policía, para que pongan orden, sin embargo esto no ha sido suficiente.

Que entiendan que no deben de venir, estamos en la peor etapa, cómo es posible que no tengan consciencia, responsabilidad, si no piensan en su salud, que piensen en la de los demás”, concluyó.