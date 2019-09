Instalación de cicloestaciones para Bici León, sin aceptación de vecinos

León.- No todas cicloestaciones que se instalaron para Bici León tuvieron la aceptación de los vecinos, en algunos casos incluso interpusieron quejas; "pero ya lo hicieron, uno que hace", dicen algunos de los habitantes cercanos a estos sitios.

AM recorrió las 55 estaciones que se instalaron para poner en marcha el proyecto de bicicletas públicas para la ciudad, y vecinos cercanos a dichas instalaciones mencionaron no haber sido debidamente consultados para ejecutar los trabajos donde se establecieron las estaciones cerca de sus viviendas y negocios.

Jesus Rodriguez, habitante de la calle La Paz, donde se estableció una de las estaciones cerca del cruce con Tres Guerras, incluso se mencionó afectado al no poder ingresar su vehículo a la cochera de su vivienda.

“Ahí nomás lo pusieron (la cicloestación), yo no sé, no para que sea. No pidieron permiso a nadie ni nada, nomás vinieron y los clavaron ahí”, dijo el vecino.