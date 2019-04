Instalarán alcoholímetros en Semana Santa

Irapuato.- Durante las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, la Dirección de Movilidad y Transporte de Irapuato establecerá el dispositivo Alcoholímetro en siete puntos de la ciudad, incluyendo la zona centro, señaló el director, Daniel León Morales.

Comentó que a la Dependencia no le compete vigilar el consumo de alcohol de los ciudadanos durante este periodo, pero sí que no conduzcan en estado de ebriedad, pues podrían ocasionarse accidentes fatales.

Empezamos desde el domingo pasado vigilando en diferentes puntos, a nosotros no nos incumbe el consumo de alcohol, cada quien decide, lo que estamos cuidando es que no tomen y manejen, incluso en la zona centro donde hay varios bares”, dijo.

León Morales indicó que los dispositivos son móviles, por lo que en un sólo día pueden instalarse en varias zonas de la ciudad, para vigilar que los ciudadanos cumplan con el Reglamento de Tránsito y no incurran en una falta.

El Director de Movilidad y Transporte señaló que quienes decidan consumir alcohol en estas vacaciones, pueden optar por otros medios de transporte, ya sea con un conductor designado o en servicio público pagado.

No se trata de que no disfruten sus vacaciones, se trata de que no se vean manchadas por algún accidente por combinar el alcohol con el volante, que decidan antes de tomar, porque con el alcohol las decisiones son distintas”, puntualizó.