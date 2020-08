Instituto de Arte y Cultura busca alternativas para el regreso de talleres

Celaya.- Ante la competencia de cursos online gratuitos y que no es la misma manera de enseñanza y experiencia presencial a virtual, el Instituto de Arte y Cultura está diseñando estrategias para poder hacerle frente a la pandemia por el Covid-19.

Otra de las opciones es mover el nicho de mercado.

¿Cómo vamos a competir con canales de YouTube que te dan clases de guitarra gratis? que tienen 3 millones de suscriptores, tienen producción, aquí el profesor da la clase con su celular, porque no tenemos la infraestructura, los profesores no tienen esa experiencia, ni nosotros tenemos las plataformas adecuadas para competir con los cursos gratuitos”, refirió Antonio Lavín.

Ya que señaló que el instituto no solo vende los talleres; ofrece pertenecer a un grupo, la socialización, además de las presentaciones al aire libre, las exposiciones, el reconocimiento oficial, entre otras cosas.

Ahorita nosotros no podemos brindar eso porque no hay grupos, no hay presentaciones, no hay exposiciones, no hay nada ¿cómo compites contra eso? a lo mejor cambiar de nicho y ya que maestros que quieran certificarse, porque esa es la ventaja que no da YouTube, que es el certificado oficial con validez y clave”, declaró el coordinador.