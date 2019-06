Intentan comprobar 'transas' del agroparque Xonotli con facturas ajenas

León.- Ex directivos del Parque Agro Tecnológico Xonotli intentaron utilizar una infraestructura que compró la empresa Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato para comprobar gastos faltantes en la auditoria realizada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Ayer a.m. publicó que una auditoría de la Secretaría de la Transparencia a los ejercicios 2017 y 2018 de Xonotli arrojó irregularidades por un monto total de 21 millones 27 mil pesos en la empresa pública estatal.

Rafael Gallardo Alfaro, socio y representante de Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato (PATG), reveló que los ex funcionarios pretendían comprobar el faltante de dinero con el sistema de fertirrigación y algunos implementos agrícolas que ellos compraron, con un costos superior a los 11 millones de pesos.

Explicó que la sociedad Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato invirtió 35 mil pesos por hectárea en el sistema de riego por goteo en una superficie de 300 hectáreas, un monto aproximado de 10.5 millones de pesos.

Además reveló que los ex directivos utilizaron documentos de implementos agrícolas que se compraron a nombre de PATG, los cuales también presentaron como gastos de la empresa pública estatal Xonotli.

Destacó el trabajo que realizó la STRC a través de la auditoría que dio a conocer ayer a.m., aunque expresó que falta mucho por dar a conocer.

Hay una sembradora que también es de nosotros, que no nos la han querido entregar, es una sembradora de precisión neumática que vale medio millón de pesos, yo tengo la factura en mi poder, nosotros la compramos en Celaya en la John Deere, a mí me dieron la factura porque soy el presidente y representante legal de la sociedad”, explicó.

Gallardo Alfaro, aseguró que al menos cuatro ex funcionarios tramaron todo para desviar los recursos del parque Xonotli, entre ellos el ex director, el contador y el encargado de siembra y de producción, los señaló directamente como responsables de las irregularidades y las afectaciones a los campesinos que rentaban las tierras.

De igual forma comentó que las pérdidas de sus bienes por haber invertido en el Parque Xonotli los han llevado a la ruina debido a las deudas que adquirieron para cultivar las tierras y a pesar de esto les han cerrado las puertas para una posible reparación del daño.

No nos dicen nada, incluso nos dijeron que no nos quieren ver ahí, porque estamos golpeteandolos, pero pues no tenemos otra opción, ya me embargaron un tractor, todo eso nos está repercutiendo, un amigo (...) ya le embargaron sus dos casas y su bodega, ya lo dejaron en la calle y todavía debe dos millones de pesos”, expuso Gallardo Alfaro.