Interesa candidatura por la Alcaldía de León a Libia Denisse y Miguel Ángel Salim

Panistas solicitaron la realización de una encuesta para conocer las preferencias de los leoneses para la próxima elección; líder de Morena considera que no es confiable.

León.- Los legisladores locales del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo y Miguel Ángel Salim Alle, aceptan que sí les interesa la candidatura del PAN a la Alcaldía de León.

Sí, sí me interesa participar para la Alcaldía de León, igual que todos vamos a esperar los tiempos, es el momento de presentar resultados a la ciudadanía y me catalogo como un hombre de resultados. Todos los aspirantes hombres y mujeres merecen mi respeto, en el partido hay buenos perfiles”, opinó Salim Alle a pregunta expresa de AM sobre si levantará la mano para ser considerado por el PAN.

Sobre el método de elección para definir candidatos consideró que “es momento de sumar, de unidad, y creo que no están las condiciones para hacer asambleas internas, y principalmente por el tema de la pandemia del Covid-19”.

Sobre la misma aspiración rumbo al 2021, la legisladora leonesa por el distrito V, Libia Dennise García Muñoz Ledo, opinó lo siguiente:

El partido está analizando perfiles y necesitan ver qué es lo que más conviene a León. Yo he dicho que estoy lista, estoy puesta, me he preparado y al final mis resultados ahí están y hablan por mí, para cualquiera sería un honor”.

Respecto a si pretende ir por la Alcaldía o buscar un tercer periodo como legisladora, apuntó: “Yo me he preparado para ambas, mi trabajo legislativo ha dado muestras de que ha sido profesional, pero también siempre estoy abierta a nuevos horizontes”.

Acusa Morena que hay clientelismo en el PAN

Por su parte, la presidenta estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Alma Alcaráz Hernández, señaló que la encuesta no es confiable y dudó de los resultados que arroja.

Realmente yo no creería en encuestas que mandó hacer un precandidato del PAN. Lo mandó hacer para posicionarse al interior de su partido como la supuesta mejor opción, entonces el que paga manda en estos temas ¿no?”.

Añadió que “no hay elecciones como tal como para tomar nota tan al pie de la letra de lo que está pasando ahorita”.

Llamó por lo tanto a esperar a que haya candidatos y propuestas.

Del otro lado está el tema de que el Partido Acción Nacional tiene padrones de beneficiarios enormes que son listas clientelares.

“A diferencia de los que hacen Morena, donde realmente nosotros no tenemos acceso a los patrones de Servidores de la Nación”; sostuvo la dirigente de Morena.

Jorge Marcelino Trejo Ortiz, señalado como aspirante de Morena para la candidatura a Alcalde, dijo que si lo inivitan analizará la situación.

Yo no milito en ningún partido político, no estoy en Morena, pero si me invitan formalmente, analizaré las posibilidades de ir con ellos”, dijo el abogado, que comentó que aún quedan dos meses para que defina si entra o no al proceso.

MCMH