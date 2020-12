Interpondrán multas de hasta 17 mil pesos por fiestas en vía pública

Irapuato.- Multas de hasta 17 mil pesos serán dadas a personas que realicen fiestas masivas en la vía pública, pues ante el incremento de la COVID-19 no hay permisos, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Esta medida estará vigente del 10 al 20 de diciembre, periodo en el que se endurecieron las medidas para evitar la propagación del virus y evitar la saturación hospitalaria en el municipio.

Los interesados en reportar alguna fiesta pueden hacerlo a la dirección de Fiscalización, al 911 o bien, al call center 070.

El Consejo (de Reactivación Económica) ha autorizado una serie de medidas que no tienen otra finalidad más que proteger a la población y castigar a aquellos que no hagan caso, que no sean responsables y que pongan en riesgo a los demás”, dijo.