Investigan a 4 tránsitos deshonestos en León

León, Guanajuato.- Durante su discurso, el alcalde, Héctor López Santillana, mencionó que cuatro agentes de Tránsito Municipal fueron relevados de sus cargos operativos y los colocaron en actividades con poco contacto con los ciudadanos, debido a que están bajo una investigación por presuntos actos de deshonestidad y corrupción.

Hoy tenemos grandes retos que nos obligan a trabajar de manera diferente, que nos obligan a trabajar como un equipo. Su primera responsabilidad será conocer a sus ciudadanos y zona de patrullaje”, dijo.

“Recalcar a esos cuatro y a los que sigan insistiendo en creer que se pueden beneficiar de los puestos, no vamos a permitir ningún acto de estos y ahí está la prueba. No vamos a permitir que se institucionalice este tipo de cosas y a donde tope vamos a retirar a personas que no estén cumpliendo con la misión”, añadió el Director de Tránsito Municipal, Mario Maciel García.

Te podría interesar: Redujeron 21.2% accidentes de tránsito en Hidalgo, según el Inegi

También mencionó que desde 2019, cuando entró a asumir el mando de la Secretaría Mario Bravo Arrona, han sido ya cerca de 27 agentes los que se han ido de la corporación por actos de deshonestidad y además están otros 3 en investigación.

Egresan 32 cadetes de la Academia

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) sumó a sus fuerzas a 32 cadetes que a partir de hoy se integran a las Direcciones de Policía y Tránsito.

Fueron 32 cadetes los que la mañana del lunes culminaron formalmente su preparación inicial en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública y ahora formarán parte del personal operativo de la SSPL.

Además: Aspiran 450 jóvenes ser policías o tránsitos en León

Autoridades municipales, estatales y familiares de los cadetes, participaron en la ceremonia de graduación de la generación XLIV del programa de formación inicial y supervisión de acciones en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.

Son 28 cadetes que se integran a la Dirección de Policía y 4 más que van a la Dirección de Tránsito; del total de los egresados 19 son hombres y 13 mujeres.

Es el momento de una trayectoria que debe mantenerse ejemplar e intachablemente ante su familia y su comunidad. Es un servicio de vocación, ser un vínculo franco de la autoridad con la sociedad”, indicó en su mensaje el Secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona.

Te podría interesar: Protestan policías estatales en Palacio de Gobierno

El Secretario también pidió a los recién egresados no traicionar la confianza que se les dio en el cargo con actos de corrupción o deshonestidad.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos