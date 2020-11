Invierte IMSS Guanajuato 18 millones de pesos en Rayos X para agilizar servicios

El IMSS en Guanajuato invirtió 18 millones de pesos para adquirir 8 equipos de Rayos X.

Cada hospital del IMSS en el estado tendrá uno de los nuevos equipos, exceptuando el Hospital Generalde Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, el cual recibierá dos máquinas.

Con estos equipos nuevos, se espera que el Instituto agilice y mejore la atención a los derechohabientes.

León, Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguros Social adquirió ocho equipos portátiles de Rayos X, con una inversión de 18 millones 96 mil pesos, los cuales podrán agilizar y mejorar el servicio, que beneficiará a sus derechohabientes.

Con el objetivo de reforzar la infraestructura en equipamiento médico de la Oficina de Representación Guanajuato, del IMSS, adquirimos ocho equipos de rayos X portátiles con una inversión de 18 millones 096 mil pesos", así lo aseguró Marco Antonio Hernández Carrillo el titular del IMSS en Guanajuato.

Señaló que esta inversión permitirá incrementar el número de equipos médicos con los que cuenta el Instituto en Guanajuato.

Ello representa agilizar el quehacer institucional y mejorarlo, lo que se traduce en beneficio para nuestra población derechohabiente que requiere los servicios médicos que prestamos, a través de atención de calidad y oportuna”, dijo.

Así serán repartidos

Para las nuevas máquinas se invirtieron más de 18 millones de pesos. Foto: cortesía.

Indicó que los nuevos equipos fueron distribuidos en: los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya y No. 21 de León; en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 7 de San Francisco del Rincón y No. 54 de Silao, así como en el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León. Un equipo en cada hospital y para el HGZ No. 2 fueron destinados dos.

El representante del IMSS en la entidad resaltó que los equipos de Rayos X darán soporte a diversas especialidades en los hospitales, como apoyo para mejores diagnósticos de los padecimientos que afectan la salud de la población.

Comentó Hernández Carrillo que estos equipos permiten movilizarlos hasta el lugar donde se encuentre algún paciente que, por su condición de salud, no se pueda o no se deba movilizar, evitando el riesgo de un traslado.

Finalizó señalando que el IMSS en Guanajuato cuenta con tecnología y personal altamente calificado para utilizar los equipos de vanguardia, lo que mantiene al Instituto en la mejora continua para otorgar servicios de calidad.



