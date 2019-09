Invita Elvira Paniagua a hablar bien de Celaya 

Celaya.- La presidenta municipal de Celaya, invitó a los celayenses a hablar bien de la ciudad resaltando que en sus primeros meses de administración diversas empresas han invertido más de 220 millones de dólares.

Tras las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga en donde culpaba a los medios de comunicación por ahuyentar las inversiones en el Municipio al publicar notas de inseguridad, la alcaldesa dio su opinión.

Lo que puedo decir es que no se puede tapar el sol con un dedo, pero hagamos nuestro trabajo de manera muy objetiva y me sumo”

La alcaldesa reiteró lo dicho durante el primer informe de gobierno al referirse que desde el momento en que los celayenses hablan mal de su ciudad “nos estamos pisando el pie todos juntos”.

Hablemos también de lo bueno, no dejemos de ver lo que está sucediendo en materia de seguridad, ha sido el primer tema que siempre he tocado, no le he dado la vuelta”