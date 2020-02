Invita a guanajuatenses a llevar vida saludable

León, Guanajuato.- De no aplicar un autocuidado entre la población, mucha gente podría morir con la llegada del coronavirus (COVID-19) a México, pues las autoridades se verían rebasadas, alertó el médico Sergio Hernández Mares, presidente del Colegio de Médicos Generales de Guanajuato.

“Si no estamos preparados para las cosas cotidianas, menos para esto. China hizo un hospital en menos de una semana, algo tremendo, aquí ¿cuánto tiempo va a tardar?, no.

Mucha gente moriría, no me lo imagino, sería muy grave, a menos que tengamos la cultura del autocuidado, es hora de adoptarla, porque muy poca gente se atiende hasta que está en las últimas”, expresó.

Urgió a la ciudadanía a consumir alimentos como frutas y verduras que provean de altas cantidades de vitamina C y D.

“Y no acudir a lugares muy cargados de gente, llevar una vida saludable, no desvelarse, bajarle al cigarro, al alcohol, porque si no, nos hacemos más vulnerables, hay que tener un sistema de defensas fuerte”, añadió.

El médico opinó que lo que podría pasar con el coronavirus, superaría incluso la crisis por la influenza H1N1 en 2009.

Porque entonces teníamos el tamiflu o el gremiltral, pero para este no hay antiviral, estamos desprotegidos, el único recurso es la prevención, nada más, ese es el tratamiento".

Ojalá que Dios nos ayude y sí necesitamos ser muy prudentes, en la higiene principalmente lavarse las manos, no tocarse los ojos, la nariz, los oídos, traerse su gel otra vez, quizá no mate el virus por supuesto, pero por lo menos ya tenemos un poco más de aseo”, apuntó.

Finalmente pidió a las autoridades, tratar de evitar en la medida de lo posible la entrada del virus al país y en caso de tener uno, aislarlo.

Eso sí lo puede hacer la autoridad, ojalá que en los puertos, en los aeropuertos, tenga mucho control, porque de que se viene por algún lugar, se viene”, concluyó.

