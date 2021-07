Involucran con el narco a los hermanos Villarreal García

GUANAJUATO, Gto.- Jessica de la Madrid Téllez, ex coordinadora de campaña del alcalde electo de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, acusó a los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García de estar involucrados con grupos criminales.

Dijo que ambos tienen relación con Emilio Sánchez y Germán Goyeneche, quienes han colaborado financieramente con cárteles delincuenciales y han estado presos por ello.

Para demostrarlo, mostró fotos del famoso baile de Luis Alberto Villarreal con “montana” y refirió que en esa misma fiesta, realizada en 2007, cuando el panista era diputado federal, está sentado Emilio Sánchez.

Esto lo hizo presente en la conferencia de prensa del PRI estatal para defender a Trejo Pureco de las acusaciones del PAN.

Afirmó que Emilio Sánchez estuvo encarcelado por asociación delictuosa y que fue el financiero de varios cárteles delincuenciales. Refirió que la revista Reporte Índigo publicó un amplio reportaje al respecto.

También mostró otra foto, de 2003, de Ricardo Villarreal posando junto con Germán Goyeneche en una reunión. Refirió que Goyeneche fue detenido y aún sigue preso porque financió al cártel de los Beltrán Leyva.

De la Madrid le pidió a Román Cifuentes, líder del PAN, que investigue a esos dos militantes de su partido: Emilio Sánchez y Germán Goyeneche.

Acusa anomalías en campaña panista

La ex coordinadora de campaña de Mauricio Trejo señaló también una serie de irregularidades cometidas por Luis Alberto en San Miguel de Allende, durante su campaña.

Afirmó que hubo caravanas convocadas a la fuerza, uso de la fuerza pública para amedrentar a los ciudadanos, que un candidato hizo “campañas negras” en contra de todos sus adversarios, que hubo “danza de miles de pesos” en la calle para comprar el voto el día de la elección y todo tipo de amenazas contra cualquier candidato que no fuera del PAN.

“Sí, todas esas anomalías las cometió Luis Alberto Villarreal, el mensaje de la elección es muy claro: San Miguel de Allende no quiere que los Villarreal vuelvan a gobernar”, sostuvo.

Define al ‘Cártel de los Villarreal’

Alejandro Arias, secretario general del PRI estatal, dijo: “Todo esto pinta al Cártel de los Villarreal de cuerpo entero. Queda claro que quienes tienen relaciones peligrosas son ellos. Sólo se confirma la fama de los Villarreal”.

Mauricio Ortiz Proal, delegado del CEN del PRI en Guanajuato, añadió:

“Lamentamos que los autores de los tristemente célebres ‘moches’, a los múltiples y nebulosos cambios de uso de suelo, quienes han permitido y promovido que los servicios públicos sirvan para la extorsión, el cochupo y para el cobro de piso a los comerciantes, industriales y desarrolladores, pretendan perpetuar un gobierno que los sanmiguelenses rechazaron de manera únanime el 6 de junio”.

Consideró que todas las pruebas presentadas por su partido para desvirtuar las acusaciones del PAN “exhiben acuerdos inconfesables”.

Afirmó que Trejo y Luis Alberto Villareal no son lo mismo y que los priístas no permitirán que se violente la voluntad de los sanmiguelenses.

“Mauricio Trejo ganó a la buena”, sostuvo.

Contraataca PRI en el caso Trejo Pureco

El PRI estatal presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado contra el notario público Manuel García, de San Miguel de Allende, por haber levantado dos fes notariales con información falsa relativa a la campaña del priísta Mauricio Trejo Pureco, alcalde electo de esa ciudad.

En ella piden que se cite a comparecer a las personas que están involucradas en dichas actas. La denuncia fue presentada el 13 de julio.

También notificaron al INE de los mismos hechos para que dé vista a la Fiscalía General de la República (FGR), y los informaron al Colegio de Notarios del Estado para que revisen el actuar de este notario. Esto fue presentado en la Ciudad de México el pasado 3 de julio.

Así lo anunció ayer Carlos Torres Ramírez, representante del PRI ante el IEEG, al dar a conocer en conferencia de prensa la respuesta de ese partido a la impugnación que presentó el PAN estatal contra el triunfo de Mauricio Trejo como presidente municipal de San Miguel de Allende.

Lo anterior por presuntamente haber rebasado los topes de gastos de campaña en 990 mil pesos; por lo que, de comprobarse, llevaría a la anulación de la elección, según lo dieron a conocer los panistas el 12 de julio.

Y es que explicó que una de las pruebas en las que se basó el PAN fue en dos actas notariales levantadas por Manuel García el 3 de junio.

En una, dio fe de varias bardas pintadas para promover al candidato priísta en varias partes del municipio, en un recorrido de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde.

Y en otra asentó que a las 10 de la mañana del mismo día estuvo viendo 148 publicaciones de Facebook de la campaña de Mauricio Trejo en su oficina.

“No podía estar en dos lugares al mismo tiempo, no hay consecutivo de las fes notariales y además el acta notarial se levantó el 12 de junio”, señaló Torres Ramírez.

Agregó que en el PRI tienen conocimiento de que el notario público Manuel García hace tiempo protocolizó una asamblea para un asunto de compra-venta de casas, la cual resultó fraudulenta.