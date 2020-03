Irapuatenses siguen con su dinámica normal pese a recomendaciones

Irapuato.- A pesar de las recomendaciones que se han emitido por el coronavirus (Covid-19) la ciudadanía de Irapuato sigue realizando sus actividades con normalidad.

El centro histórico de la ciudad y varias de las avenidas más concurridas de la ciudad siguen con flujo normal, pues las personas siguen llevando su vida de manera cotidiana.

María Sánchez, comerciante de la zona centro de Irapuato, comentó que sigue notando que durante todo el día la cantidad de personas es la misma que en semanas pasadas, que el único cambio que se ha notado ha sido por la cancelación de clases, pues las mamás no pasan con sus hijos cuando salen de la escuela.

“Hasta el momento no se ha visto cambio en la afluencia de personas, sigue normal (...) la gente no se ve preocupada, la mayoría creen que es igual que con la influenza que no va a pasar nada”, dijo.

Mencionó que los horarios donde más personas acuden al centro son por las tardes, pues es cuando salen a pasear con sus familias o en las mañanas cuando las personas van al mercado.

El flujo de personas en las diferentes plazas comerciales tampoco se ha visto disminuido, Gustavo Maldonado, gerente de una zapatería de Plaza Cibeles, comentó que el fin si hubo bastante gente, al igual que en semanas pasadas y que los lunes y martes, la afluencia ha disminuido.

“A esta hora ya hay un buen de gente, evidentemente la mayoría de las personas no están visitando lugares con mucha afluencia, los mismos clientes nos dicen”, mencionó.

En varias de las oficinas del municipio se han empezado a tomar medidas como el uso de gel antibacterial, al igual que en algunos establecimientos de comida.

Asimismo, en diferentes bancos de la ciudad como HSBC y Santander se tomaron medidas al hacer que clientes esperen afuera de las sucursales y pasarlos por grupos pequeños o de manera individual, además de otorgarles gel antibacterial al ingresar.

En las diferentes paradas de camiones también hay personas como habitualmente se logran apreciar.