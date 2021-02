Afirman colectivos que se localizaron 3 cuerpos en fosas de Purísima Temascatío

Irapuato.- Al menos tres cuerpos fueron localizados en las fosas encontradas en Purísima Temascatío, comentó Bibiana Mendoza, vocera del colectivo ‘Hasta Encontrarte’.

Expuso que a pesar de que la fiscalía les dijo que solo había sido uno, ellas acudieron al lugar y platicaron con elementos de seguridad que les dijeron que eran alrededor de tres los cuerpos encontrados.

La integrante del colectivo, informó que este martes 9 de enero, regresaron al lugar donde se hizo el hallazgo junto a otro colectivo para verificar que la fiscalía haya hecho bien los trabajos y no dejarán cuerpos.

Por lo general sabemos que la fiscalía no tiene la preparación para buscar fosas, entonces el propósito de las compañeras con la única autoridad que las acompañó, fue la comisión de búsqueda del estado, es para cerciorarnos de que no haya más fosas en el lugar, tomar fotos de los indicios, pues hay unas prendas por ahi que pueden ayudar a la identificación de las personas que levantaron ayer y cualquier indicio que ahí encuentren”, dijo.

Mencionó que esto lo hicieron porque se sabe que si hay fosas en un lugar lo más probable es que se encuentren otras más, por lo que no creen que la Fiscalía haya encontrado solo una persona sin vida, ya que tienen conocimiento de que fueron más pues el día del hallazgo vieron más cuerpos.

Bibiana Mendoza informó que en el lugar encontraron ropa con manchas de sangre fresca, lo que indica que las fosas eran recientes.

Había ropa de mujer, ropa de hombre, ellas encontraron otra fosa pero al parecer se trata de restos de animales, estuvieron trabajando ahí todo el día hasta que quedaron tranquilas de que no hay fosas y evitar que más personas se queden ahí”, refirió.

La vocera señaló a la fiscalía de no hacer bien los trabajos y no informar correctamente, pues desde un inicio solo les manejaron que era una sola persona, por lo que no logra entender el que las autoridades busquen esconder este tipo de información, pues para alguien estos hallazgos significan mucho.

Creo que en el estado de Guanajuato todas las víctimas merecemos verdad y justicia y la fiscalía debería de ser nuestro brazo derecho para que esto suceda y no las personas encargadas de ocultarnos cosas, lo más preocupante es que son la única autoridad para exhumar las fosas, así como de las carpetas de investigación, de todo ellos son los encargados, entonces sí nos preocupa mucho que a pesar de que hemos estado comunicación con ellas siga pasando este tipo de situaciones”, indicó.

Comisión de búsqueda brindó ayuda

A pesar de que la fiscalía tampoco avisó a las Comisión Estatal de Búsqueda, el representante de esta, Hector Díaz Esquerra, les brindó acompañamiento al lugar para seguir revisando si había fosas en el lugar.

Él acudió al llamado hubo diferentes personas de diferentes colectivos en el lugar (...) hubo participación esta vez, atendieron al llamado rápido también, porque todo pasó ya tarde en la noche y el día de hoy estuvieron trabajando”, agregó.

Indicó que este año buscarán trabajar más de cerca con la Comisión Estatal y otros colectivos pues todos tienen como principal motivo buscar a sus familiares y cree que de esta forma lo pueden lograr.

Es lo más conveniente para todas las víctimas, trabajar y seguir exigiendo con la comisión, pero creo que el verdadero reto va a ser con la fiscalía, creo que va a ser la puerta más cerrada y que todas las víctimas hemos estado tocando y esperamos que este año las cosas empiecen a cambiar con ellos”, mencionó.

