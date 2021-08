Irapuato.- Al no haber recibido la vacuna contra COVID-19, estudiantes irapuatenses decidieron manifestarse, pues aunque aseguran que no están en contra del regreso a clases presenciales, no ven condiciones seguras para hacerlo.

Con pancartas en las que se podía leer: “No al regreso a clases con COVID”, “Necesitamos las medidas para regreso a clases”, “Los jóvenes exigimos vacunación inmediata” y “La salud es primero”, se colocaron junto al Jardín Principal, exigiendo atención del Gobierno Federal.

Kevin Josué Ramírez Martínez indicó que este movimiento es parte de las acciones de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, que agrupa a 200 jóvenes en edad escolar de Irapuato.

Además de mí, hay millones de jóvenes que corremos el peligro de contagiarnos, no me parece correcto regresar a clases, es por eso que pedimos, exigimos yo y millones de jóvenes que el Gobierno nos ayude”, dijo.

Destacó que en el país miles de jóvenes han fallecido a causa de la enfermedad COVID-19, cuestión que los hace tener miedo; comentó además que muchos han tenido que dejar de estudiar por falta de recursos económicos.

Kevin indicó que esta exigencia no solo es en beneficio de los 200 estudiantes a los que representan, sino por todos los jóvenes del país que están en riesgo, por lo que sería un crimen hacerlos regresar a las aulas sin protección.

Consideró que en las escuelas del municipio no se cumple con las condiciones para un regreso presencial seguro, ya que hay muchas carencias.

Por su parte, Miguel Ángel, padre de familia que acudió a la manifestación, indicó que si bien la escuela en la que estudian sus hijos ya fue limpiada, aún no se siente seguro de llevarlos a clases presenciales.

Si me gustaría que mis hijos fueran vacunados y fueran a la escuela con seguridad, por la tercera ola que se viene la verdad no me gustaría perder a uno de mis hijos, le pido al Gobierno Federal, Estatal y Municipal que fueran vacunados todos los niños para el regreso a clases”, puntualizó.

Esta es la segunda ocasión en que los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez realizan esta exigencia, pero hasta el momento no han tenido respuesta.

jrosales@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos