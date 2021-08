Irapuato.- A través del taller “El duelo en tiempos de pandemia”, la asociación Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex), brindó herramientas a irapuatenses que perdieron a sus seres queridos a causa de la enfermedad COVID-19.

Alrededor de 20 irapuatenses participaron en esta actividad, donde pudieron conocer los pasos a seguir para superar la pérdida de un familiar, en un contexto en el que muchos no se pudieron despedir.

Una de las charlas fue “Partida sin despedida”, impartida por la tanatóloga Mavi Gandarillas, quien destacó que muchas personas no han aprendido a despedirse de sus seres queridos, entrando en un duelo profundo cuando los pierdes.

Destacó que para sobrellevar este tipo de pérdidas, es importante que las personas acepten el dolor y lo vivan, buscar apoyo profesional si es que lo requieren, para poder despedirse y agradecer lo que se vivió con esa persona fallida.

Dijo que al aceptar el dolor de una pérdida, puede ayudar a las personas a salir adelante, pero que para lograrlo, se necesita fortaleza, valentía y perseverancia.

Agregó que la situación actual por la pandemia de COVID-19 ha generado este tipo de duelos porque las personas no esperaban la llegada de una enfermedad de este tipo e incluso, no se midió el impacto que tendrían, ya que muchas personas pensaban que podrían superarlo pero no fue así.

Este tipo de talleres organizados por Dehusex buscan abordar temas actuales, de interés general y que generen un impacto social.

