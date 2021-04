Irapuato.- El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez destacó la importancia de que se vacune al personal médico y del sector salud que forma parte de la atención a COVID-19, mismos que trabajarán con un moño negro en señal de protesta, tanto en hospitales públicos como privados.

Destacó que se estima que faltan 60 mil trabajadores de la salud en áreas médicas, paramédicas y administrativas, los que no han recibido la vacuna contra esta enfermedad.

Díaz Martínez dijo que esta acción no la ve como una amenaza, pero sí están avisando que de no recibir la vacuna, harán paros escalonados.

Enfatizó que personal activo y retirado que siguen atendiendo a personas con COVID-19 o con sospecha, están poniendo en riesgo su vida, y siguen sin recibir la vacuna.

Creo que ellos se han portado muy bien todo el personal del sector salud, les hemos llamado héroes, pero pues no los hemos vacunado, asumimos la responsabilidad que nos toca en hacer las gestiones para que lleguen las vacunas”, enfatizó.

Díaz Martínez comentó que detectaron que la persona que se quitó la vida al interior del Hospital General era un médico de Yuriria, quien conocía los protocolos de acceso en hospitales públicos, pero no era trabajador de la Secretaría de Salud.

Este hecho ocurrió a principios del mes de abril, cuando un hombre entró al área de urgencias con un arma al nosocomio y se disparó, por lo que se decidió reforzar los protocolos a fin de evitar más incidentes lamentables.

Lo que pasa es que esta persona era un médico, no era de este municipio tengo entendido hasta el momento que venía desde Yuriria, era un profesional de la salud, no trabajaba con nosotros, no trabajaba en la Secretaría de salud, lo poco que supimos de él fue eso, porque venía una identificación entre sus pertenencias”, dijo.