Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) de Irapuato, se manifestaron para hacer un llamado a la ciudadanía que exija vacunas para que haya un regreso a clases seguro.

Otero González Hernández, integrante de la FNERRR, comentó que el acto que hicieron en la Plaza Principal de Irapuato fue para hacer concientización en la sociedad que pasaba por el lugar para hacerles mención de que estudiantes e hijos deben ser vacunados, esto para que regresen a clases protegidos.

Es importante también que se hable de una vacuna para ellos y sobre todo antes del regreso a clases, la preocupación radica en que yo creo que en la sociedad todos debemos ser tomados en cuenta, de los estudiantes no va a haber un pronunciamiento, no se ha dicho porque los estudiantes no van a ser vacunados”, dijo.