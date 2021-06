Irapuato.- El circo instalado sobre la calle Lázaro Cárdenas es el primer permiso que emite el gobierno de Irapuato para este tipo de eventos y personal de Fiscalización va durante cada función para verificar protocolos, informó Javier Ortega Salas, director de la dependencia.

Comentó que los dueños del circo presentaron su protocolo de funcionamiento y empezaron a trabajar a partir del sábado 12 de junio; se comprometieron a sanitizar sus instalaciones después de cada función, así como el uso de gel y cubrebocas en todo momento.

Señaló que cada que finaliza una función ellos acuden, pues también les entregaron un horarios de cada una de las funciones, por lo que revisan como están las filas, sin embargo, han notado que las personas no guardan la sana distancia afuera del lugar.

Mucha gente no quiere respetar la sana distancia, pero no les permiten el acceso a quienes no traigan el tapaboca, la cuestión de los protocolos también las puede revisar protección civil y seguridad pública no solo fiscalización”, señaló.