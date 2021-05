Cancelan marcha por desaparecidos en Irapuato; organizadora recibió amenazas

Irapuato, Guanajuato.- Tras haber convocado a una marcha pacífica por las personas desaparecidas este 9 de Mayo, Regina Vallecino Hernández, quien la estaba organizando decidió posponerla tras haber recibido amenazas en su contra.

Esta situación se canceló por una amenaza directa que yo recibí por donde me decían, ‘¿A quién te desaparecieron a ti?’. Les dije a mí no me desaparecieron a nadie y me respondieron: ‘¿Entonces quieres motivos para marchar? Porque atrás de ti, en cuanto te vayas a marchar tus hijos se van”, comentó.