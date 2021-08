Irapuato.- Los grupos de ciclistas de Irapuato consideran que la ciclovía que se construyó en la avenida Guadalupe Victoria es insegura pues no existe educación vial en el municipio, lo que representaría un riesgo circular por ella.

André Guerrero, integrante de Fridas en Bici Irapuato (BICI), comentó que aunque no ha pasado por la ciclovía, sí le da mucha inseguridad tener que hacerlo en algún momento, puesto que se encuentra en medio de dos carriles.

Te voy a ser bien honesta, si me da mucha inseguridad transitar por esa ciclovía, porque está en medio de los carros, como no hay ningún camellón, por ejemplo en la ciclovía que está en bulevar Solidaridad, ahi si me siento segura, pero aca en esta, si pasara ahi en mi bicicleta si me daría mucho miedo ir en medio”, dijo.

Señaló que cree que la ciclovía tenía que estar instalada en una de las orillas de la calle, pues es más fácil transitar sin dificultad.

En medio me da inseguridad porque no hay nada que proteja directamente al ciclista, siento que aquí en Irapuato no hay una educación vial y siento que el automóvil fácilmente puede brincar y hacer uso de esa ciclovía”, detalló.

La ciclista dijo que sabe que en las grandes ciudades se construyen en las orillas y se tiene su razón de que sean así para no exponer tanto a los ciclistas, pues sabe que hay algunas personas que no respetan a los ciclistas al igual que algunos conductores de transporte público.

La gente no tiene ese (respeto) ni al peatón ni al ciclista, por ejemplo cuando salimos en grupo, la gente como que se molesta, también las personas del autobús, no puedo generalizar, me han tocado choferes de autobuses que sí respetan muy bien y todo, pero hay otros que la verdad no, pero a la gente le molesta cuando van ciclistas en grupo”, refirió.

Mencionó que ella preferiría en lugar de tomar esa ciclovía usar alguna ruta alterna, pues le causa demasiado temor circular por ahí.

Asimismo, señaló que las autoridades deberían tomar en cuenta a los grupos de ciclistas para preguntar sobre la instalación de ciclovías, puesto que son ellos los que las utilizan para trasladarse.

Definitivamente deberían abrir ese canal de comunicación para el ciclista, somos los que nosotros corremos el riesgo y exponemos nuestra vida (al usar las ciclovías)”, agregó.

egutierrez@am.com.mx

