Irapuato.- La presidenta de la agrupación ecologista Planeta 4, Leticia Ochoa Zepeda, denunció públicamente que sus dos vehículos fueron vandalizados, después de que hiciera críticas a reconocimientos internacionales que recibió el Gobierno Municipal de Irapuato por temas de cuidado ambiental.

Los hechos ocurrieron el 6 de marzo, pero fue hasta el martes 9 de marzo que acudió a la Fiscalía Regional B en Irapuato, para interponer un acta de hechos, pues esta es la quinta ocasión que es víctima de vandalismo.

A uno de sus vehículos le quebraron el cristal y a otro, le enchuecaron la puerta con un palo de escoba, para intentar abrirlo.

Ochoa Zepeda indicó que el pasado viernes se publicó una entrevista en AM, en la que hacía señalamientos ante el reconocimiento “Tree Cities of the World”, otorgado por la fundación Internacional Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que coincidió con los hechos realizados contra sus vehículos.

Destacó que no acusa directamente al presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, sin embargo, le parece sospechoso que cada vez que hace señalamientos que afectan a su administración, le ocurra algo a sus pertenencias.

Si se roban la batería, si hacen cosas, pero vandalizar solamente cuando digo algo que le desagrada al Presidente, ha sido coincidencia, yo no lo acuso, ha sido coincidencia”, destacó.

La presidenta de Planeta 4 refirió que no confía en las autoridades municipales de seguridad, por lo que tomará medidas personales para evitar que se vuelvan a dar hechos vandálicos.

Aseguró que la agrupación ecologista seguirá trabajando en pro del ambiente de Irapuato y Guanajuato, sin importar si le desagrada o no a cualquier persona, e indicó que continuarán con el impulso a una ley que sustente el cuidado del arbolado urbano y el medio ambiente.

