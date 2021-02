En enero fueron aseguradas 97 motocicletas en Irapuato

Irapuato.- En enero fueron retiradas 97 motocicletas por no cumplir con el reglamento, principalmente por no traer casco, no acreditar que el vehículo es propio, no tenerlos registrados y si fueron usados en algún hecho delictivo, informó Pascual Cruz Palomino, director de Tránsito.

Mencionó que durante el mes de enero se realizaron 12 operativos donde fueron aseguradas las motocicletas, así como también dos vehículos que tenían reporte de robo.

Informó que tienen un programa de operatividad que tiene varios rubros, entre los que se encuentran los de alcoholimetría, radar y cazador que está enfocado en las motocicletas que están circulando, así como la regulación de licencias, por lo que se encuentran haciéndolos en conjunto con elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Lo que estamos revisando es que la gente use el casco, que es lo que está dentro del reglamento y la ley de movilidad del estado de Guanajuato, que traiga los documentos que acrediten el estatus del vehículo que está registrado en finanzas y sin ninguna deuda y que pueden estar circulando bajo las observaciones mínimas de la ley y también estamos revisando vehículos que pudieron ser utilizados en algún tipo de delito”, dijo.

El Director de Tránsito, comentó que del total de las motocicletas que han recogido, sólo un 46% son reclamadas, pero el 54% restante siguen en el corralón.

Es ahí donde nos damos cuenta de que no hay una situación de registro de los propios dueños que no las tienen registradas, no tienen documentos que acrediten la propiedad y no tienen alguna otra forma de acreditar que la moto está en un financiamiento o en algún proceso de pago”, indicó.

De los vehículos tipo sedán que fueron recuperados, mencionó que estos automóviles tienen denuncia de robo vigente, además de quienes los conducían no contaban con licencia o documentación que avalara que eran de su propiedad.

Señaló que en los operativos también han identificado a personas que usan cascos incorrectos, pues hay quienes usan desde cascos para beisbolistas, de obra y hasta de juguete, por lo que a las personas que llegan a ver con ellos, les piden nombre y los registran pero los dejan ir y en el caso de que vuelvan a infringir o traer un casco incorrecto, ahora si les realizan la multa.

egutierrez@am.com.mx