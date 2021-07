Irapuato: Espera noticias de su familia en Cuba

Irapuato.- Para Nill Campos, ciudadano cubano que radica en Irapuato, la protesta en su país es reflejo del hartazgo social y considera que el movimiento debió iniciar desde hace mucho tiempo. Sin embargo se encuentra preocupado, pues desde el domingo no ha podido contactar a su familia.

Piensa que lo único que sus conciudadanos buscan es el respeto a sus derechos y se les den los recursos necesarios para poder vivir, teniendo como opción salir a la calle para ser escuchados, pues es un pueblo que no ha sido escuchado en 60 años.

Destacó que al no estar en su país es difícil opinar sobre las protestas, pues alrededor del tema hay mucha desinformación, ya que las autoridades han cortado o limitado las comunicaciones, dificultando la posibilidad de conocer lo que sucede en realidad.

Hay personas que comentan que no tiene internet, que no hay datos, otros dicen que lo han limitado, desde mi punto personal, puedo decir que con mi familia yo no he tenido comunicación desde el domingo”, refirió.