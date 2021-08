Irapuato.- El que el Municipio tenga el 97% de cumplimiento en los 45 compromisos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, no se debe a que se hayan dejado algunos sin cumplir, sino que hay algunos que no se completaron, mencionó Pedro Cortes Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana.

Comentó que para completar el 100% no es que falten compromisos sino que hay algunos que no están completados.

Pedro Cortes Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana.

Hemos cumplido con todos, pero hay algunos que tenemos en el 98%, algunos que tenemos en el 96 y ya en un promedio en general da un 97%”, dijo.

Ejemplo de esto es el tema de certificados policiales en el cual se tiene avance del 96%, pero es porque falta de hacer el trámite de los elementos que acaban de salir de la academia, pero para este trámite se lleva un tiempo y por eso hay ese pequeño porcentaje.

Otro por ejemplo, podemos hablar de la licencia oficial colectiva, ahí estamos al 93% porque también nos falta dar de alta a los nuevos egresados de la academia, y así por varios rubros de alguna naturaleza de rotación, y personas que egresan no podemos llegar todavía al 100%, pero en cada uno de ellos hay un avance importante”, indicó.

Mencionó que cree que no se puedan tener el 100% de estos compromisos pues no depende de ellos, ya que en el tema de licencia colectiva intervienen otras instancias y ellos no pueden interferir de ninguna forma en el tiempo que estos manejen.

Entonces cómo dependemos en algunos puntos de otras dependencias o áreas, yo creo que podríamos estar alcanzando un 98% al final de la administración”, expresó.

Cortés Zavala explicó que cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado, pues han estado apoyando para hacer algunos trámites, sin embargo, más allá del apoyo tiene que ver qué Irapuato ha trabajado duro en el tema de reclutamiento y selección del personal.

