Irapuato Feminista invita a marcha para exigir justicia para Dulce Guadalupe

Irapuato.- La agrupación Irapuato Feminista convocó a una marcha para exigir justicia por el asesinato de la joven Dulce Guadalupe, quien después de dos días desaparecida fue encontrada sin vida.

A través de las redes sociales, el grupo de mujeres irapuatenses dio a conocer que este miércoles 29 de julio, a las 5 de la tarde, marcharán desde el Parque Irekua, para continuar por avenida Guerrero y Calle Revolución, hasta la zona centro.

Se anunció que habrá tres bloques, el primero de ellos conformado por familiares y amigos de las víctimas de violencia, seguido por mujeres y niños menores de 12 años, y un tercer bloque mixto.

Para participar, es obligatorio el uso de cubrebocas, además de respetar las medidas de protección personal y sana distancia en el recorrido.

Las jóvenes que integran Irapuato Feminista publicaron un protocolo de seguridad para mujeres, con recomendaciones como no asistir solas a la marcha, no compartir información personal con desconocidos ni medios y no separarse de la marcha.

Pidieron que cualquier irregularidad sea comentada con las organizadoras, además de llevar identificación oficial, enviar su ubicación en tiempo real a algún familiar o amigo, así como grabar cualquier actividad sospechosa y/o abuso de autoridad.

“¡ACOMPAÑANOS A EXIGIR JUSTICIA! #JusticiaPorDulce #niunamenos2020 #NiUnaMenos”, publicaron.

La marcha llegará hasta el Ágora del templo del Hospitalito a las 6 de la tarde, donde se unirán a otra manifestación también para exigir justicia para la joven Dulce Guadalupe.

Este será el recorrido de la marcha.

